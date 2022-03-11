Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evleniyor! Çağlar Ökten kaç yaşında?

11 Mart 2022 Cuma 10:32 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:32

Çağlar Ökten, Seda Sayan ile evlenecekleri doğrultusunda çıkan haberler sonrası merak edilen isimler arasında yer aldı. Çağlar Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor. Peki Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç müzisyen hakkında detaylı bilgiler

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur.

34 yaşındaki müzisyenin annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

SEDA SAYAN 7. KEZ EVLENECEK

Seda Sayan, 1990 yılında Sinan Engin'le dünyaevine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Seda Sayan, Eski futbolcu ile 1995'te boşanma kararı almıştı.

İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcının bu yedinci evliliği olacak.