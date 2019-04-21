Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan kimdir?
Türkiye’nin ünlü isimlerinden şarkıcı Seda Sayan, kendi adına açtığı YouTube kanalında paylaştığı yüzüne gerdirme anlarıyla olay oldu. Yüz gerdirme anlarını takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, “'Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm' dedi. Bu paylaşımları sonrası vatandaşlar, “Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan kimdir?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları...
Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan kimdir? YouTube kanalında paylaştığı yüzüne gerdirme operasyonu sonrası Seda Sayan takipçileri bu soruları yanıt aramaya başladı. Estetik yaptırırken bile makyajlı olan Seda Sayan ''Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm'' dedi. Bu paylaşımın ardından gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı Seda Sayan takipçileri, Seda Sayan kaç yaşında? Sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte haberimizin detayları...
SEDA SAYA’DAN CANLI YAYINDA “YÜZ GERDİRME” OPERASYONU
Seda Sayan (56) YouTube'da açtığı kanalında yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı.
'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'a saç diplerinden çene altına kadar sağlı sollu, ikişer adet cilt altı ipi yerleştirildi. Sonra bu ipler yukarı doğru çekildi. 45 dakika süren operasyonla sarkmış bölge yukarı kalktı. Estetik yaptırırken bile makyajlı olan Seda Sayan ''Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm'' dedi.
Lokal anestezi uygulanan Seda Sayan yüzüne batırılan iğneleri, yukarı çekilen iplikleri görmesine rağmen soğukkanlılığını yitirmedi.
Seda Sayan her aşaması görüntülenen işlem sırasında kameranın yakın çekim yapmasını istedi. Seda Sayan'ın bu görüntülerini arkadaşı Fatih Ürek çekti.
SADA SAYAN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğan Seda Sayan 58 yaşında. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır
1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi. Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu. Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Sanatçının nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.
Evlilikleri :
1. Evliliği :1987 mayıs ayında Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile evlendi. 6 ay sonra yine 1987 aralık ayında boşandı.
2. Evliliği :1990 yılında Beşiktaşlı Sinan Engin ile evlendi. 1995 yılında boşandı. Oğulcan Engin adında bir oğlu vardır.
3. Evliliği :25 Ağustos 1998 tarihinde Soner Yapcacık ile evlendi. 1999 Ocak ayında boşandı.
4. Evliliği : 2000 Nisan ayında Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 Ocak ayında boşandı.
5. Evliliği :2004 yılında Gökhan Şükür ile evlendi. 2005 yılında boşandı.
6. Evliliği : 1 Şubat 2008 tarihinde Onur Şan ile evlendi. 2010 şubat ayında boşandı.
Albümleri :
1985 - Anılarım
1987 - Seda Sayan'la Başbaşa
1989 - Seviyor musun?
1990 - 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)
1990 - Ya Benim Olursun
1991 - Git Demesi Kolay
1992 - İşte ... Seda Sayan
1993 - Yeter ki İste
1994 - Vız Gelir Her Şey
1996 - Ah Geceler
1997 - Sensizliğe Yanarım
1999 - Ben Sana Demedim mi?
2001 - Var Mısın?
2004 - Sıkı Sıkı
2005 - Bebeğim
2007 - Gecelerce Ağlarsın Unutma
2009 - Aşkla
2012 - Seda Sayan 2012
2014 - Hatıran Yeter
Filmleri :
1983 - Yorgun
1986 - Saide
1986 - Kanlı Su
1993 - Üç İstanbul
1993 - Geceler
1997 - Sırtımdan Vuruldum
1999 - Evimiz Olacak mı?
2002 - Reyting Hamdi
2002 - Hastayım Doktor
2004 - Yabancı Damat
2005 - Hababam Sınıfı 3,5
2007 - Fedai
2008 - Akasya Durağı
2012 - İkizler Firarda
Televizyon Programları :
1992-1993 - Seda - Osman Show, Kanal 6
31 aralık 1994 - Yılbaşı Özel, ATV
1995 - Yetiş Bacım, TGRT
2000 - Mahalleler Yarışıyor, TGRT
2002-2006 - Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D
2004 - Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D
2006-2009 - Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D
7 eylül 2009 - Susma, Kanal D
5 ekim 2009 - Yalnız Değilsiniz, Kanal D
3 mayıs 2010 - 24 haziran 2011 - Sabahın Sedası, Show TV
15 ağustos 2011 - 28 ekim 2011 - Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV
31 ekim 2011 - Beyazın Sultanı, Beyaz TV
1 ekim 2012 - 5 Temmuz 2013 Seda Sultan, Tv8
30 Aralık 201 - Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D
1 Eylül 2014 - Seda Sayan Show, Show TV
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