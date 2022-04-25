Çağlar Ökten kimdir, nereli? Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi. Bu haber sonrası Çağlar Ökten hakkında araştırmalar hız kazandı. Çağlar Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor. Peki Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kaç yaşında? İşte Seda Sayan'ın eşi hakkında merak edilenler...

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur.

34 yaşındaki müzisyenin annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN KAÇ YAŞINDA?

Daha önce altı kez nikah masasına oturan Seda Sayan 59 yaşında. Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ise 34 yaşında.

İSTANBUL'DA EVLENDİLER

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmeyi planlayan çiftin nikahı vizede yaşanan problemler nedeniyle İstanbul'da gerçekleşti.

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle dünyaevine girdi.

Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.