Sedef Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren oyuncunun diziden sonraki değişimi, görenleri hayrete düşürüyor. Peki Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte daha önce rol aldığı dizi ve filmler..

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakteriyle tanınan Sedef Şahin son haliyle şaşırttı.

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Sedef Şahin 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okuyan oyuncu, çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı.

Sedef Şahin, Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde ise konuk oyuncu olarak yer aldı.

Sedef Şahin, 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakteri canlandırdı.

TRT 1'deki "Mert'le Gert" adlı dizide oynayan Sedef Şahin, 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır.

Sedef Şahin ayrıca, Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor adlı dizide İpek karakterini canlandırdı.

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu karakteri ve Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakterleri ile adından söz etiren Sedef Şahin son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

SEDEF ŞAHİN'İN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2003 Patron Kim

2004 Avrupa Yakası

2005-06 Belalı Baldız (Yeşim)

2007-08 Sevgili Dünürüm

2011-12 Adını Feriha Koydum (Cansu)

2012 Emir'im Yolu (Cansu)

2015 Acil Aşk Aranıyor (İpek)

2016 Diriliş Ertuğrul (Maria)

2022 Demir Kadın: Neslican