Masterchef Türkiye programının bu haftaki konuklarından biri Şef Ahmet Dede oldu. Yarışmacıların ve şeflerin ilgi odağı olan Ahmet Dede, otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülü olan Michelin Guide ödülüne sahip olan tek Türk olarak adını tarihe yazdırdı. Ahmet Şef'in kariyeri ve hayatı ile ilgili detaylar, izleyici tarafından merak edildi. Peki Şef Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede aslen nereli?

ŞEF AHMET DEDE KİMDİR?

Aslen Türk olan Ahmet Dede, küçük yaşlarda, annesi ile yemekler yapmaya başladı. Üç erkek kardeşin en küçüğü olduğu bilinen Ahmet Dede, bu işi profesyonel olarak yapmaya 25 yaşında karar vermiştir ve İrlanda'ya ise 24 yaşında, eşi sayesinde gitti.

Ardından 8 haftalık bir aşçılık okuluna giden Ahmet Dede'ye hocalarının üniversite eğitimi almasını tavsiye etmesi üzerine Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi'ne başladı. Sonrasında staj yapan isim bu süreçte restoranlarda gönüllü çalıştı. Michelin Guide'in, 2021 yılı Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını dağıtmasının ardından ödülün birini de Ahmet Dede kazandı.

ŞEF AHMET DEDE ASLEN NERELİ?



Ankara'da doğup büyüyen Ahmet Dede, 2009 Mart ayında İrlanda Dublin'e taşındı.

MİCHELİN YILDIZI ÖDÜLÜ NEDİR?



Michelin Rehberi veya Michelin Kırmızı Rehberi; Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak Michelin yıldızı adı verilen bir sistemle kategorize edilirler.