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Selçuk Alagöz'ün cenazesi İstanbul'a gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat eden müzisyen Selçuk Alagöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 19:47 - Güncelleme:
Selçuk Alagöz'ün cenazesi İstanbul'a gönderildi
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Merhum müzisyen Alagöz için Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Alagöz'ün ailesi ve yakınları ile sanatçılar Nejat Alp ve Tarık Papuççuoğlu'nun da aralarında olduğu sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Tarık Papuççuoğlu, gazetecilere, Alagöz'ün çok yakın aile dostu olduğunu söyledi.

Birlikte büyüyüp, birlikte eğlendiklerini ifade eden Papuççuoğlu, "Yurt içi ve yurt dışında çok anılarımız var. Sırası gelen gidiyor. Son dönemlerde rahatsızlıkları onu çok yordu. Ama müziğe olan sevgisinden, hiçbir şey kaybetmedi. O gerçek bir müzik adamıydı. Nurlar içerisinde yatsın. Çok üzgünüz, elden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

Daha sonra Alagöz'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Selçuk Alagöz için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, törenin ardından da cenazenin ikindi vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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