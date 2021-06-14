14 Haziran 2021 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:07

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Tekay, 90'lı yılların başında "Vurgun", "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "Yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle ün kazanmıştı. Selçuk Tekay'ın vefat haberini Emel Sayın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki Selçuk Tekay kimdir? Selçuk Tekay neden öldü? İşte merak edilenler...

Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay (68) yaşamını yitirdi.

Selçuk Tekay'ın vefat haberini Emel Sayın duyurdu. Sayın sosyal medya paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğan Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalardan istifade etmiştir.

100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.

1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

SELÇUK TEKAY NEDEN ÖLDÜ?



Selçuk Tekay'ın neden öldüğü hakkında henüz ailesi tarafından bir açıklama yapılmadı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTECİSİ

68 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı konservatuar eğitiminin ardından yüze yakın albümün yönetmenliğini yaptı.

Müzeyyen Senar ve Zeki Müren gibi duayen isimlerle de beraber çalışan Tekay, birçok ünlü sanatçı ve assolistin sahne ve albüm çalışmalarını yönetti.

90'lı yılların başında "Vurgun", "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "Yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle adından söz ettiren Tekay, "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü kazandı.