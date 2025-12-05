İSTANBUL 20°C / 11°C
  Selma ile Taner arasında soğuk rüzgarlar! Kalpleri kıran söz
Magazin

Selma ile Taner arasında soğuk rüzgarlar! Kalpleri kıran söz

Gönül Dağı'nın 196. bölümü, Kaya Ailesi'nin çocuklarla ilgili aldığı kritik kararlar, Selma ile Taner arasında büyüyen gerginlik ve Çetin'in hatasını telafi etmek için çıktığı zorlu yolculukla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi5 Aralık 2025 Cuma 09:28
Selma ile Taner arasında soğuk rüzgarlar! Kalpleri kıran söz
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yüz doksan altıncı bölümü, 6 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Kaya Ailesi, çocuklarla ilgili bir haberi sevinçle karşılar. Ali, Yusuf ve Ramazan Mete iyi bir okula kabul edilmiştir. Çocukların yolu uzak olduğu için yurtta kalmaları gerekmektedir. Çocukların evden ayrılması herkes için zorlu bir karardır. Çocuklar okula gidebilecek midir?

Selma, aileyi çocukların okula gitmeleri gerektiğine dair ikna etmeye çalışır. Taner'in söylediği bir sözle kalbi kırılır. Selma ve Taner arasında neler yaşanacaktır?

Kazım, Kaya ailesini yeniden kandırır. Sefer, bir tercih yapması gerektiğini anlar. Sefer nasıl bir fedakârlık yapacaktır?

Çetin ve Esra arasında kırgınlıklar yaşanır. Çetin, yaptığı hatayı telafi etmek için bir yolculuğa çıkar. Çetin'i yolculukta neler beklemektedir?

Berk Atan ve Semih Ertürk'ün başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.

