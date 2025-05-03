Selma'nın gözyaşları Taner'i sarsacak! Gönül Dağı'nda kriz başlıyor

Gönül Dağı'nın yüz yetmiş yedinci bölümü, 3 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

SELMA GÖZLERİNİ KAYBEDECEK Mİ?

Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir ailesi olan Selma, ne yazık ki gözünde yaşadığı hastalıkla üzüntüye boğulur. Annesinin hastalığı onun da başına gelmiştir. Gözlerini kaybedecek ve karanlık bir hayata başlayacaktır. Kaza sonrası sağlığıyla ilgili bütün gerçekleri, hayatının aşkı eşi Taner'e açıklayan Selma, Kaya ailesini de çok üzer. Bu acı haberle kahrolan Taner, gerçeği kabullenmek istemez, Selma'yı iyileştirmek için harekete geçer. Kenan da bu konuda uzman en iyi doktorları bularak Selma'ya randevu alır. Selma, iyileşebilecek mi? Bu büyük dertten kurtulabilecek mi? Gözyaşlarımızı tutamayacağımız Gönül Dağı'nın yüz yetmiş yedinci bölümü, 3 Mayıs Cumartesi akşamı TRT 1'de.

SELMA'NIN KÖYÜNDE NELER YAŞANACAK?

Selma, babasına ve Taner'e annesinin köyüne gitmek istediğini söyler. Babası ve Taner'le birlikte köyüne doğru yola çıkan Selma'yı burada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir. Aile ocağının olduğu köyde neler yaşanacak heyecanla izleyeceğiz.

SÜLEYMAN, AĞILDA İŞLERE EL KOYAR, ORTALIK KARIŞIR...

Veysel ve Ramazan, ağılda çalışacak kişileri bulabilmek için anons yaparlar. Anonsu duyan kasabalılar ağılın önünde uzun bir kuyruk oluşturur. Süleyman, ağıldaki işleri denetlemeye başlar. Süleyman amcanın işlere el koymasıyla neler yaşanacak yüz yetmiş yedinci bölümde seyredeceğiz.

KIVANÇ ORTADAN KAYBOLUR

Özlem'in ortadan kaybolması üzerine Kahraman, yeğenini Seyfettin'in kaçırdığını düşünerek ona saldırır. Seyfettin ise ona gerçekleri anlatacaktır. Özlem ve Kıvanç'ın birlikte kaçtığını duyan Kahraman ne yapacak? Ailesi Özlem'i affedecek mi yeni bölümde izleyeceğiz.

KASABAYA GELEN YABANCI KİM?

Rıfat'ın çay ocağına gelen bir adam, Ağıtçı Hüseyin'i sorar. Gizemli yabancı Fidan'la ilgili de sorular sorar Rıfat'a. Bu yabancı kim, amacı ne? Hüseyin ve Fidan'ı neden soruyor Gönül Dağı'nın yeni bölümünde öğreneceğiz.