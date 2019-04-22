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Sema Çelebi kimdir, nerelidir? Sema Çelebi kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kanal D’nin ilgiyle izlenen programı Müge ve Gülşen'le 2.sayfa’nın bugün konuğu Sema Çelebi, gündüz kuşağı takipçileri tarafından arama motorlarında aranmaya başlandı. “Sema Çelebi kimdir, nerelidir? Sema Çelebi kaç yaşında, ne iş yapıyor?” sorularına yanıt aranıyor. 23 Şubat 1955 İstanbul doğumlu olan Sema Çelebi, dönemin yarışma programlarında yaptı jüri üyeliği ile dikkatleri üzerine çekmişti. Haberimizin detayları aşağıda...

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Sema Çelebi kimdir, nerelidir? Sema Çelebi kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Kanal D’nin ilgiyle izlenen programı Müge ve Gülşen'le 2.sayfa’nın bugün konuğu Sema Çelebi dikkatleri üzerine çekti. Aslen İstanbullu olan Sema Çelebi, 23 Şubat 1955 doğumlu. Sema Çelebi, televizyon ekranlarında genel olarak jüri üyeliğinde bulundu. 2007 yılında ‘’Buzda Dans ‘’ yarışma programında yer alırken, 2013 yılında büyün yankı uyandıran ‘’ Ben Burdan Atlarım ‘’ yarışmacıları arasında yer aldı.

Sema Çelebi, 2016 yılında ise TV8’de başlayan ve sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda jüri üyesi olarak bulundu. İşte haberimizin devamı...

SEMA ÇELEBİ KİMDİR?

Sema Çelebi, 23 Şubat 1955 İstanbul doğumludur. Çelebi’nin babası İrfan Erdem, eski Demokrat Parti’nin kurucularındandı. Annesi ve babası Sema Çelebi, 16 yaşındayken boşandı.

Sema Çelebi, Ankara TED Koleji’nden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İş Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite okuduğu sırada kendisinden 20 yaş büyük olan Atilla Çelebi ile aşk yaşadı ve sürpriz bir şekilde evlendi. Çift 22 yıl evli kaldı ve sonrasında boşandı.

Sema Çelebi, eşinin işi dolayısıyla Fransa’da ve Singapur’da yaşamını devam ettirdi. Fransa’da kaldığı süre içerisinde Fransızca'yı çok iyi öğrendi ve burada toptan Tekstilcilik işiyle uğraştı.

SEMA ÇELEBİ’NİN JÜRİ OLARAK YER ALDIĞI RPOGRAMLARI HANGİLERİDİR?

Sema Çelebi, 2007 yılında ‘’Buzda Dans ‘’ yarışma programında yer alırken, 2013 yılında büyün yankı uyandıran ‘’ Ben Burdan Atlarım ‘’ yarışmacıları arasında yer aldı.

Sema Çelebi, 2016 yılında ise TV8’de başlayan ve sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda jüri üyesi olarak bulundu.Yarışmanın diğer jüri üyesi ise Alp Kavasoğlu’dur.

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