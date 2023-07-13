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Semicenk kimdir, nerelidir? Şarkıcı Semicenk kaç yaşında, kaç doğumlu?

Semicenk olarak tanınan şarkıcı Cenk Baş, son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Müzik kariyerinde; Funda Arar, Mustafa Ceceli, Reynmen ve Ziynet Sali gibi sanatçılarla çalışan şarkıcı, 2021 yılının Aralık ayında çıkardığı 'Düşer Aklıma' isimli şarkısıyla hafızalara kazındı. Peki Semicenk kimdir, nerelidir? Şarkıcı Semicenk kaç yaşında, kaç doğumlu? İşte hayatı

13 Temmuz 2023 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
Semicenk kimdir, nerelidir? Şarkıcı Semicenk kaç yaşında, kaç doğumlu?
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Semicenk, son zamanların en çok dinlenen şarkıcılar arasında yer alıyor. 'Düşer Aklıma' ve 'Hiç pişman değilim' şarkıları müzik listelerinin en çok dinlenen şarkıları olan müzisyen, 2019 yılında TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak katılmıştı. Peki Semicenk kimdir, nerelidir? Şarkıcı Semicenk kaç yaşında, kaç doğumlu? İşte detaylar...

SEMİCENK KAÇ YAŞINDA, KAÇ DOĞUMLU?

Cenk Baş veya sahne adıyla Semicenk, 14 Nisan 1998 yılında Ordu'da dünyaya gelmiştir. 2019 yılında TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak katılmış ve Hadise'nin ekibinde yer almayı başarmıştı. Koç Burcudur.

SEMİCENK KİMDİR, NERELİDİR?

Semicenk ilk olarak 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' gibi parçaları çıkardı. 2021 yılının Aralık ayında çıkardığı 'Düşer Aklıma' isimli teklisini çıkardı. Bu parça ile tanınan biri haline geldi. Parça, çıkışından 2 yıl sonra 100 milyondan fazla kez tıklandı. Bunun ardından Funda Arar ile olan 'Al Sevgilim' düetini çıkardı. Bu parça ve 'Düşer Aklıma' ile Spotify'da 1 milyondan fazla aylık dinleyiciye ulaştı.

Kariyerinde Funda Arar, Mustafa Ceceli, Reynmen ve Ziynet Sali gibi sanatçılarla çalıştı. 2022 yılında 'Aşırı Doz' isimli EP albümünü çıkardı.

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