12 Ağustos 2025 Salı
Magazin

Şemsi İnkaya'dan ekran atağı! Peş peşe üç proje geliyor...

Şemsi İnkaya, Modern Doğu Masalları'ndaki Yakup Dede rolünün ardından peş peşe yeni projelerle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Makedonya'da çekilecek “Benim Adım Aylamaz” dizisinde Bahtiyar Dede'yi canlandıracak olan Şemsi İnkaya, “Ayşe Tatile Çıktı” filminde ise İsmet İnönü rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

12 Ağustos 2025 Salı 08:40
Şemsi İnkaya, TRT tabii'nin Modern Doğu Masalları'nda canlandırdığı "Yakup Dede" karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Oyuncu Şemsi İnkaya, bu projenin ardından yine tabii platformunda yayınlanacak çekimlerinin Makedonya'da gerçekleşeceği "Benim Adım Aylamaz" dizisinde "Bahtiyar Dede" rolünde yer alacak.

İnkaya, yeni projeleri bununla da sınırlı değil. İnkaya, "Ayşe Tatile Çıktı" yapımında ise tarihi bir karakter olan İsmet İnönü'yü canlandıracak.

ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?

13 Nisan 1939'da İstanbul'da doğan Şemsi İnkaya, Ticaret Lisesi mezunudur. Ankara'daki konservatuvar sınavlarını kazansa da kabul edilmediği için eğitime başlayamadı. İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda Tuncel Kurtiz, Avni Dilligil ve Haldun Dormen gibi isimlerle çalışarak sanat hayatına adım attı. Askerliğini Isparta'da başlayıp İstanbul Harp Akademisi'nde tamamladı.

Profesyonel tiyatro kariyerinde Avni Dilligil, Ulvi Uraz, Gazanfer Özcan ve Haldun Dormen tiyatrolarında görev aldı, kendi özel tiyatrosunu kurdu. Ayten Gökçer ile bir müzikal projede de yer aldı. 1970'lerden itibaren sinema ve dizi dünyasında da yer alan İnkaya, 1981 yapımı "Gırgıriye" filminde rol aldı. 1998'de "Üvey Baba" dizisinde Halil Güneşli karakterini canlandırarak hafızalara kazındı.

