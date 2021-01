03 Ocak 2021 Pazar 10:56 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 10:56

Sen Çal Kapımı Prens Seymen kim? sorusu diziyi izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılında katıldığı Survıvor yarışması ile adını duyuran oyuncu, model Mert Öcal, geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sen Çal Kapımı dizisine katıldı. Sen Çal Kapımı'nın Prens Seymen'i Mert Öcal'ın kim olduğu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Mert Öcal, Survivor 2020’nin ünlüler takımında yer almıştı. Peki Mert Öcal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sen Çal Kapımı Prens Seymen kim? Sen Çal Kapımı'nın Prens Seymen'i Mert Öcal'ın oynadığı diziler

SEN ÇAL KAPIMI'NIN PRENS SEYMEN'İ KİMDİR?

Sen Çal Kapımı Prens Seymen karakteri; Zengin ve yakışıklı bir varistir. Eda'nın çalıştığı şirkete gelerek kendine bir ev tasarlatmak ister.

Çok zengin bir ülkenin Prensi olan Seymen, kendisine ev yaptırmak için şirkete gelir ve Eda'ya görür görmez vurulur. Dizide Prens Seymen, eski eşi Esma'ya olan benzerliğinden dolayı Eda'ya bağlanıyor.

MERT ÖCAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı.

MERT ÖCAL'IN OYNADIĞI DİZİLER

Mert Öcal, Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı.

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı cumartesi günleri ekrana geliyor. Sen Çal Kapımı dizisine son olarak Ayşegül İşsever katılmıştı.

