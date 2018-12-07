Şenay Gürler kimdir Semih Saygıner ile evlenecek mi? Şenay Gürler kaç yaşında nereli? sorularına yanıt aranıyor. Her pazartesi akşamı ekrana gelen Çukur dizisinde canlandırdığı Meliha karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Şenay Gürler önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere yansıdı. Kendisinide yöneltilen Semih Saygıner ile evlilik düşünüyormuyuz? sorusuna Şenay Gürle'dan beklenen yanıt geldi. Şenay Gürler, 1966 yılında İzmir'de doğdu. 28 Haziran doğumlu olan Güreler Yengeç burcudur. Şenay Gürler'in bir ablası bir de erkek kardeşi var. Şenay Gürler, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunudur. Güzel oyuncu İstanbul'a ilk geldiği yıllarda dublaj yaparak para kazanmıştır. Şenay Gürler'in büyük çıkış yakaladığı dizi, ATV'nin sevilen dizisi Avrupa Yakası oldu. Dizide Fatoş karakteri ile dikkat çeken Gürler, rolüyle büyük ses getirdi. Şenay Gürler'in 1987 doğumlu bir kızı bulunuyor. Şenay Gürler, şu anda Semih Saygıner ile birlikte. Şenay Gürler hakkında son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

SENAY GÜRLER SEMİH SAYGINER EVLENİYOR MU?

Alışveriş turu sırasında ayak üstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Şenay Gürler, rol aldığı dizideki öpüşme sahnesiyle ilgili olarak, "Dizideki karakterden dolayı bu kadar dikkat çekti sanırım. Oyunculuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bu işimin bir gereği" şeklinde konuştu.



'EVLİLİĞİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ'



Semih Saygıner'le ilişkisinin devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Güzel giden bir birlikteliğimiz var ama evliliği şimdilik düşünmüyoruz" dedi.

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?



Şenay Gürler (d. 28 Haziran 1966, İzmir), Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezundur. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan Karakterini canlandırmıştır.



Kariyeri



Oyunculuk



Tiyatro



Kayıp : Craft Tiyatro - 2012

Savaş İkinci Perde Çıkacak : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007

Kocasını Pişiren Kadın : Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2006

Ermişler Ya da Günahkarlar : Oyun Atölyesi - 2002

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim : Yeni Tiyatro

Parkta : Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu

Ödenmeyecek Ödemiyoruz : İzmir Sanat Tiyatrosu



Film



2016 Kasap Havası (film) (Leyla)

2014 Mucize (film)

2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)

2006 İlk Aşk (Kısmet)

2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)

2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)



Dizi



Şahsiyet, (Nükhet), 2018, İnternet dizisi

İçerde (Leyla Işık) (2016)

Kış Güneşi (Leyla Demircan) (2016)

Kaçak Gelinler (Seniha Sultan) (2014)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Hayat Devam Ediyor (Cennet Zeybek) (2011-2013)

Kolej Günlüğü (Yasemin) (2011)

Küçük Sırlar (Şebnem) (2010-2011)

Yeni Baştan (Elif) (2009)

Çemberin Dışında (Kamuran) (2008)

Acemi Cadı (Selda) (2006)

Avrupa Yakası (Fatoş) (2004-2009)

Şansa Bak (Neşe) (2004)

Biz Size Aşık Olduk (Güzin) (2002)

Cinlerle Periler (Ümran) (2001)

Eyvah Kızım Büyüdü (Hanım) (2000)

İkinci Bahar (Murat'ın annesi) (1999)

Kara Melek (Nesrin) (1996)

Çılgın Bediş (Emel) (1996)

Sahte Dünyalar (Şenay) (1995)

Kaygısızlar (Cazibe) (1994)



Sunuculuk



Çeşitli Belgesel ve Programlar (TRT İzmir Televizyonu)

Çeşitli Kültür Sanat Programları (TRT İstanbul Televizyonu)

Sen Olsaydın (Show TV)