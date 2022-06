FOX TV'nin yeni dizisi Senden Daha Güzel başlıyor. Gold Film imzalı dizinin başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik yer alıyor. Burak Çelik dizide estetik cerrahı Kaan karakterini canlandırıyor. Daha önce Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu, 2013 yılında Türkiye ve Dünya çapında "En İyi Erkek Model" seçildi. Peki Senden Daha Güzel dizisinin Kaan'ı Burak Çelik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Burak Çelik'in oynadığı diziler

SENDEN DAHA GÜZEL KAAN KİMDİR?

Kaan, İstanbul'lu bir doktor estetik cerrahıdır. Yeni atandığı hastanede Efsun'la tanışır. Önyargıları ile geldiği şehirde bu özelliğine son vererek Anadolu'nun gerçekleriyle yüzleşecek. Efsun isimli Antepli doktor da hem mesleği hem de aşkı ile imtihan edilecek.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Senden Daha Güzel dizisinde ünlü bir estetik doktora hayat verecek olan Burak Çelik 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

BURAK ÇELİK KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Burak Çelik, Senden Daha Güzel dizisi erkek başrol oyuncusu oldu. 30 yaşındaki oyuncu, Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Burak Çelik, 2013 yılında Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi olmuştur.

42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilen Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı.

Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından Hayat Sevince Güzel adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı.

Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandıran Burak Çelik, 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı.

Burak Çelik, Kuruluş Osman'daki rolü ve tarzıyla Vikingler dizisinin başrolü olan Ragnar'a benzetilmişti.

Daha önce Hayat Sevince Güzel dizisinde ilk başrol deneyimini yaşayan Burak Çelik, Senden Daha Güzel isimli yaz dizisinde Kaan karakteriyle başrolde yer alıyor.

Burak Çelik 1.91 metre boyunda ve 82 kilodur.