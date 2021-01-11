Şener Şen, imaj değiştirdi! İşte Koronavirüsü atlatan Şener Şen'in son hali

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:06

Şener Şen, imaj değiştirdi. 79 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz ay hastanede koronavirüs tedavisi görmüştü. Geçtiğimiz ay iki hafta hastanede tedavi gören Şener Şen'in, sakal bırakması dikkat çekti. İşte Şener Şen'in son hali..

Koronavirüsü atlatan usta oyuncu Şener Şen’in son halini Snob Magazin ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz ay iki hafta hastanede tedavi gören Şener Şen'in, sakal bırakması dikkat çekti. Ev ortamında olan 79 yaşındaki sanatçının, siyahlara büründüğü görüldü.

1975 senesinde Hababam Sınıfı sinema filminde Badi Ekrem rolü ile kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Şener Şen Kemal Sunal ile birlikte iyi birer ikili oluşturmuş ve Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmasının ardından özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmaması tedavi sürecini daha da hızlandırmıştı. Koronavirüsü atlatan usta oyuncu, şimdilerde evinde istirahat ediyor.

ŞENER ŞEN KİMDİR?

Şener Şen ( 26 Aralık 1941, Adana), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.

26 Aralık 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan ünlü oyuncu Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı.

Radyo tiyatrolarında da oynadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı. Dublajdan tanıdığı yönetmenlere, “Figüran olarak beni de çağırın. Ama bir şartım var, yevmiyemi o gün alayım” der.

Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca - bazı filmlerde sadece dans etmek veya başrol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rolerde yer aldı. Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu.

Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.

Şener Şen, 1984'e kadar yardımcı roller oynadı. O dönemde Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eğilmez'e yaptıkları baskı sonucunda artık başrollerde oynaması gündeme gelir. Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve İlyas Salman'la birlikte yaptığı filmlerde oynadığı uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı tiplemeleri canlandırmış olan Şen bu kez halkın istediğini yapmamayı seçti. “Onların istediği filmi yapmam, başrol oynayacaksam kendi istediğim filmi yaparım” diyerek Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez başrole çıktı.

Filmde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteri işine son derece bağlı bir mutemettir. Bu nedenle çevresindekilerce hor görülür. Zimmetine para geçirdiği söylentileri ortalığa yayılınca itibar görür ve el üstünde tutulmaya başlar.

Ertem Eğilmez'in bu film için ona “Eğer bu film tutmazsa senin hayatın başlarken biter. Bir daha bir fırsat yakalayamazsın. Ama öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da kazanırsın” demesine rağmen, Namuslu o yılın en iyi iş yapan filmleri arasına girdi ve Şener Şen'in sinema kariyerindeki ikinci perde açıldı.

Namuslu filmiyle üçkağıtçı, sahtekar karakterleri canlandırmaktan sıyrılan Şener Şen artık iyi, insanları kandırmayan, saf, temiz yürekli karakterleri canlandırmaya başladı. Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa 'sında saf bir köy ağasını, Milyarder'de piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, Muhsin Bey 'de şöhret olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü başarı ile oynadı. Bu yıllarda moda olan müzikallerde de gözüktü.

Ertem Eğilmez'in son filmi olan ve Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu Arabesk filminde Müjde Ar ile başrolleri paylaştı. 1996'da ise Türk sinemasında bir devrim yaratan “Eşkıya” filminde Uğur Yücel ile birlikte oynadı. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekti.

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar'ı canlandırdığı İkinci Bahar (1998-2001) dizisinde diğer başrol oyuncusu Hanım adlı Trakyalı bir mezeciyi canlandıran Türkan Şoray'dı.

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası (2005) filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu ödülü'nü kazandı.Senaryolarını Yavuz Turgul'un yazdığı, "nesli tükenen bir kabadayıyı" canlandırdığı Kabadayı (2007) ile başrollerini Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'la paylaştığı Av Mevsimi (2010) en son rol aldığı filmler olmuştur. Şen, 2015 yılında Aygaz Otogaz reklamıyla ekranlara geri dönmüştür.

28 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Şener Şen törende yaptığı konuşmada; "Hikayeler hayatı nasıl yaşayabiliriz konusunda bize yol göstericilerdir. Ben canlandırdığım karakterlerin iyiye ve doğruya hizmet etmesi için özenle seçtim. Bir aktör için intihar sayılabilecek uzun yıllar istediğim hikayeyi bekledim. İyiyi, doğruyu ve güzeli arayan toplumların her zaman barış içinde yaşayacağına inandım. Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umudu ile kabul ediyorum" dedi.

Özel Yaşamı

İki kez evlenen Şener Şen, ilk evliliğinden bir kız çocuğu (Bengü Şen (d. 1974)) babasıdır. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997'de boşandı.

Filmografi

Filmleri

Altın prens devler ülkesinde 1971

Katerina 1972

Aşk mahkumu 1973

Bir demet menekşe 1973

Ayrı dünyalar 1974

Bak yeşil yeşil 1975

Bizim aile 1975

Hababam sınıfı sınıfta kaldı 1975 (ekrem)

Aptal şampiyon 1975

Hababam sınıfı uyanıyor 1976

Tosun paşa 1976

Süt kardeşler 1976

Hababam sınıfı tatilde 1977 (badi ekrem)

Şabanoğlu şaban 1977

Çöpçüler kralı 1977

Gülen gözler 1977

Kibar feyzo 1978 (ağa)

Sultan (Film) 1978

Hababam sınıfı dokuz doğuruyor 1978

Neşeli günler 1978

Erkek güzeli sefil bilo 1979

N'olacak şimdi 1979 (şakir)

Banker bilo 1980 (banker yakup)

Gırgıriyede şenlik var 1981

Davaro 1981 (sülo)

Adile teyze 1982

Çiçek abbas 1982

Dolap beygiri 1982 (yakup)

Gırgıriyede cümbüş var 1983

Şekerpare 1983

Şalvar davası 1983

Gırgıriyede büyük seçim 1984

Namuslu 1985 (ali rıza)

Züğürt ağa 1985

Aşık oldum 1985

Çıplak vatandaş 1985 (ibrahim)

Milyarder 1986 (mesut)

Değirmen 1986

Muhsin bey 1987 (muhsin bey)

Selamsız bandosu 1987

Zengin mutfağı 1988 (lütfü usta)

Arabesk 1988 (şener)

Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni 1990

Gölge oyunu 1992 (abidin)

Amerikalı 1993 (şerefli türk)

Eşkıya (Film) 1996 (baran)

Av mevsimi 2010 - Ferman (Avcı)

Yol Ayrımı 2017 Mazhar Kozanlı

Ödülleri

15. Antalya Film Şenliği, 1978, Çöpçüler Kralı, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

24. Antalya Film Şenliği, 1987, Muhsin Bey, En İyi Erkek Oyuncu

42. Antalya Film Şenliği, 2005, Gönül Yarası, En İyi Erkek Oyuncu