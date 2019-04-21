Seranay Aktaş kimdir, kaç yaşındadır? Serenay Aktaş Hakan Sabancı sevgili mi? Hakan Sabancı’nın ABD’den Türkiye’ye döner dönmez oyuncu Serenay Aktaş Beyoğlu’nda bir mekanda görüntülenmeleri magazin dünyasına bomba gibi düştü. Takvim’de yer alan habere göre, Karaköy'deki Lüsyen adlı mekanda objektife yakalanan işadamının yanında ise Aralık 2018'de adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Serenay Aktaş vardı. 4 saat boyunca baş başa oturan ikili, flaşların patlamasıyla panikledi. Keyifleri kaçan Sabancı ile Aktaş, hızla mekanın iç kısmına geçti. Serenay Aktaş, Aralık 2018'de Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlediği Sabancı ile çıkan aşk dedikodusu için "Arkadaşız ve futbol konuşuyoruz" demişti. İşte haberimizin detayları aşağıda…

HAKAN SABANCI SERENAY AKTAŞ SEVGİLİ Mİ?

Müzik eşliğinde romantik anlar yaşayan ikili, çıkışta birlikte görüntü vermemek için ise taktik uyguladı. Sabancu, VIP minibüsü kapıya yanaştığı sırada mekandan çıkış yaptı. Hakan Sabancı, Serenay Aktaş'la ilgili aşk sorusuna, "Her şey gördüğünüz gibi. Güzel bir karar aldık. Daha sonra uzun uzun konuşalım" dedi. Hakan Sabancı, gazetecileri oyalarken Aktaş, arka kapıya yanaşan taksiyle kaçtı.

Aktaş, Aralık 2018'de Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlediği Sabancı ile çıkan aşk dedikodusu için "Arkadaşız ve futbol konuşuyoruz" demişti..

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, Bakırköy'de doğdu. Oyunculuk alanındaki yeteneğinin yanısıra kendine özgü pek çok dikkat çekici özelliğe sahip Serenay Aktaş aynı zamanda Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi takımlarından 1207 Antalya Muratpaşa Belediyespor görev alan yetenekli bir futbolcudur. Yazı yazmaya da özel bir ilgisi bulunan Serenay Aktaş şiir dili etkisi taşıyan düz yazılarını da ileride yayımlamayı düşünüyor.

Oyunculuk alanında da genç yaşına rağmen kısa zamanda tecrübeler edinmeye başlayan Serenay Aktaş'ın her daim dillendirdiği bir özelliğiyse annesine olan düşkünlüğü ve sevgisi. Tüm bunların yanında halen özellikle oyunculukla ilgili çok yönlü çalışmalarını sürdüren Serenay Aktaş ışıltısı, yeteneği ve güzelliğiyle başarı yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdürmektedir.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

1991 doğumlu olan Hakan Sabancı, Sabancı ailesindendir. Hakan Sabancı, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı’nın oğlu, Hacı Sabancı’nın ise erkek kardeşidir. Eğitimini Amerika’da tamamlamış olan Hakan Sabancı, futbolla yakından ilgileniyor. Sabancı koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Hakan Sabancı uzun bir süre Aslışah Alkoçlar ile aşk yaşamıştır. Aslışah Alkoçlar ile 1 yıllık ilişkilerini Ekim 2016’da bitiren Hakan Sabancı’nın adı Hadise ile anılmıştır. Daha sonra bu listeye Didem Soydan, Cansu Melis Karakuş gibi isimlerde eklenmiştir. Daha sonra ise Hakan Sabancı'nın Murat Boz'un eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştır. Hakan Sabancı Hacı Ömer Sabancı’nın üçüncü oğlunun torunudur. https://www.a24.com.tr/hakan-sabanci-kimdir-kac-yasinda-nerelidir-ne-is-yapiyor-haberi-40128861h.html?h=52