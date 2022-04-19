Seray Sever anne oldu! Seray Sever kimdir, kaç yaşında?

Seray Sever'in kaç yaşında olduğu, ünlü oyuncunun doğum yapmasıyla birlikte merak konusu oldu. Daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gören Seray Sever, bugün ikiz bebeklerini kucağına aldı. Daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gören Seray Sever hamilelik haberini, "Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti" sözleriyle duyurmuştu. Peki Seray Sever kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Dün akşam hastane odasında paylaşım yapan Seray Sever ile eşi Eray Sünbül, ikiz kızlarına Sofia ve Alya adını verdi.

Geçtiğimiz aralık ayında Instagram hesabından yayınladığı gönderilerle hamile olduğunu açıklayan Seray Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" açıklamasını yapmıştı.

Seray Sever, doğuma 1 ay kala babasının vefatı ile sarsılmıştı.

SERAY SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı.

Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Genellikle komedi türünde dizilerde rol alan Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda yer almıştı.

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve Sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

SERAY SEVER VE EŞİ ERAY SÜNBÜL KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu ve sunuculuk yapan Seray Sever 49 yaşında, 2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül ise 39 yaşında.