İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2022 Çarşamba / 6 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6762
  • EURO
    16,1543
  • ALTIN
    950.459
  • BIST100
    2036.07
Magazin

Seray Sever'in acı günü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) toprağa verildi.

DHA9 Mart 2022 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:40
ABONE OL

Bodrum'da hastanede bir süredir koronavirüs tedavisi gören oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever, dün yaşamını yitirdi. Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde Tamer Sever için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Seray Sever ve ailesinin yanı sıra yakınları ve dostları katıldı. Kılınan namazın ardından Tamer Sever Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Okunan duaların ardından Seray Sever babasının mezarına çiçek bıraktı. Hamile olan Sever'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Babasının ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Seray Sever, "Babamın bir sürü kronik rahatsızlığı vardı. Fakat bir hafta yoğun bakımda entübe kaldı. Beni İstanbul'a yolcu etti. Çünkü artık doğum yaklaşmıştı. Beni o gün yolcu ettikten sonra doktorlar arayıp babamın entübe edileceğini söyledi. Allah kimseye böyle acı vermesin. Yine de çok şanslıyım Allah herkese böyle bir baba nasip etsin, ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.