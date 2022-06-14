Serdar Ortaç hayranlarını korkuttu! Konser sırasında birden yere yığıldı!

Serdar Ortaç, konserinde bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Serdar Ortaç'ın düştüğünü gören çalışanların bir anda popçunun yanına gelmesiyle birlikte tepki veren Ortaç, "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle dikkat çekti.

Serdar Ortaç, Kuruçeşme'de verdiği konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı konserine kaldığı yerden devam etti.

Tv100'ün haberine göre, Serdar Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı.

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki Ortaç, ayağa kalktı ve durumu bozuntuya vermedi.

Esprilerini art arda sıralayan şarkıcı, dinleyicileri kahkahaya boğdu.

Ortaç, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm. Bırak ben Gülben miyim?" dedi.

Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç, "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" dedi.

Serdar Ortaç 8 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyor.