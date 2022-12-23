Seren Serengil son dakika: Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı?

Seren Serengil son dakika: Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde canlı yayın sırasında stüdyoyu terk etmişti. Hal böyle olunca programı izleyenler, şarkıcının durumunu merak etti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında durumu hakkında paylaşım yaptı. Peki Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? İşte detaylar

Seren Serengil, dün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında koronavirüse yakalandığını söyleyerek canlı yayının yapıldığı stüdyoyu terk etmişti.

Bircan Bali ve Arto ile bir süre önce aralarında gerilim olan Seren Serengil'in bu davranışını gerçekten hasta olduğu için mi yoksa onlarla aynı ortamda bulunmamak için mi yaptığı merak konusu olmuştu. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

SEREN SERENGİL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'kovid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Kovid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."