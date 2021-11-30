Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında korkutan açıklama: Ameliyat olmazsam...

30 Kasım 2021 Salı 10:29 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 10:29

Uzun süredir sağlık problemi yaşayan şarkıcı Seren Serengil, son durumu hakkında sevenleri üzecek açıklamalarda bulundu. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. 44 kiloya kadar düşen Serengil, ameliyat olmazsa 1 yıl içinde yok olacağını söyledi. İşte o açıklama

Zayıflama ameliyatından sonra sağlığı iyice bozulan Seren Serengil'in son hali izleyenleri üzdü. Mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatının ardından 70 kilodan 44 kiloya kadar düştü. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Seren Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi.

Bugün sunucusu olduğu "Söylemezsem Olmaz" programında sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"44 KİLOYA DÜŞTÜM, BOYUM DA KISALDI"

Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Seren Serengil, ekran başındakileri uyardı.

'44 kiloya düştüm' diyen ünlü sunucu, 'Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için.' ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA ÇARESİZ KALDIM"

'Ölümden korkmuyorum' sözleriyle dikkat çeken Serengil, şöyle devam etti: "Zor günler yaşıyorum 44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. 'Köpeklerim için çok üzülüyorum onlara kim bakacak bensiz ne yapacaklar' diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım. Benim bedenimi çökertti. 'Bana bir şey olacak' diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım. Çok da enerjim var hayatı seviyorum sizleri seviyorum işimi seviyorum. 'Olmaz' diyorum 'işime gitmem gerekiyor' diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum."

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI (DUMPİNG SENDROMU) NEDİR?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve 'dumping sendromu' sanıldığından daha yaygındır. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir.

NE OLMUŞTU?

Seren Serengil, mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatının ardından 70 kilodan 44 kiloya kadar düştü. Ancak bu ameliyat sonrası sağlığı iyiden iyiye bozulmaya başladı.

Zayıfladıktan sonra Dumping Sendromu ile savaşmak zorunda kalan Serengil, en son safra kesesinden operasyon geçirdi.

Ancak bu ameliyat sonrası sağlığı iyiden iyiye bozulmaya başladı. Zayıfladıktan sonra Dumping Sendromu ile savaşmak zorunda kaldı. En son safra kesesinden operasyon geçirdi.

Vücudundaki değerler ve organlarının fonksiyonları zorlanmaya başlayınca kilo kaybı da devam etmeye başladı.

Seren Serengil'in son hali görenleri şaşırttı! Zayıflama uğruna sağlığından oldu!