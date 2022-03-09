Seren Serengil'e hapis istemi şoku

IHA 9 Mart 2022 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:21

Sunucu Seren Serengil'in yapımcı Can Tanrıyar'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

SEREN SERENGİL'İN 2 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Seren Serengil'in müştekiye hitaben kullandığı 'şizofren, manyak, tımarhanelik' şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan sözler olduğunu ve bu haliyle 'hakaret' suçunu oluşturduğunu belirtti. Ancak açıklanan mütalaada, 'şizofren' sözünün kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edebilecek nitelikte olmadığı, bu nedenle zincirleme suç unsurunun oluşmadığı ve kaydedildi.

Mütalaada sanık Seren Serengil'in 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından 'bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.