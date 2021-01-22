22 Ocak 2021 Cuma 10:43 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 10:43

Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisine mi geliyor? Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın kadrosuna fırtınalar estirecek bir isim eklendiği ileri sürüldü. Diziye Serenay Sarıkaya'nın da dahil edildiği iddiası medyada geniş yer buldu. Serenay Sarıkaya'nın bağlığı bulunduğu menajerlik ajansı konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte çok konuşulan iddiaya dair ayrıntılar.

Başrollerinde Burak Deniz, Saygın Soysal, Alina Boz, Serhat Kılıç ve Rojda Demirer'in rol aldığı ATV'de ekrana getirilen Maraşlı dizisi büyük beğeni topladı. Kısa bir sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Maraşlı dizisi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen Serenay Sarıkaya'nın, ekranlara dönüş yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarıkaya ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın kadrosuna dahil olduğu öne sürüldü. Dizide Maraşlı'nın eşine hayat verecek olan güzel oyuncunun rekor bir ücret alacağı da konuşulan konular arasında yer aldı.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Maraşlı dizisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, Maraşlı'nın senaryosunu hareketli tutmak için Serenay Sarıkaya ile anlaştığı iddia edildi.

Yapımcılığında Burak Sağyaşar ve Timur Savcı’nın yer aldığı yönetmenliğinde ise Arda Sarıgün’ün bulunduğu Tims&B Productions farkıyla her Pazartesi akşamı akıllardan çıkmayacak sahnelerde imzasını taşıyan Maraşlı dizisinde Serenay Sarıkaya'ya rekor ücret teklifi götürüldüğü ve kendisiyle toplamda altı bölüm olarak anlaşma yapıldığı söylentileri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

SERENAY SARIKAYA'NIN MENAJERLİK AJANSI AÇIKLADI

Maraşlı dizisinin dinamik yapısını kuvvetlendirip başarısını sağlam bir temele dayandırabilmek için transfer edildiği ve Burak Deniz'in başrolünü üstlendiği Celal karakterinin eski eşi olarak ekipteki yerini alacağı ortaya atılsa da söz konusu iddia Serenay Sarıkaya'nın bağlığı bulunduğu menajerlik ajansı tarafından yalanlandı.

Fi dizisinde rol alan ve Fi dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Sarıkaya, uzun süre televizyonda yer almadı.

Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya, tiyatro sahnelerinin pandemi nedeniyle kapanmasıyla da uzun süre çalışmadı.