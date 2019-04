Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya Kerem Bursin kimdir, neden ayrıldı?

4 yıllık aşlarını sonlandıran Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrılıkları günün en çok konuşulan konusu olacak gibi. Magazin dünyasına sarsan bu haber sonrası ikilinin binlerce hayranı bu sorulara yanıt arıyor. 4 yıllık ilişkileri boyunca birçok kez ayrılık haberleriyle konuşulan ünlü çift, Kanal D’de ekranlara gelen 2. Sayfa'nın haberine göre, çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından dün akşam ayrılık kararı aldı. Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı. Bu kara magazin dünyasını sarsarken, ünlü çiftin hayranları da, Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin neden ayrıldı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki ünlü çift neden ayrıldı? Serenay Sarıkaya kimdir? Kerem Bursin kimdir? İşte haberimizin detayları...

KEREM BURSİN VE SERENAY SARILAYA NEDEN AYRILDI?

2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yollarını ayırdı.

Daha önce bir çok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen ancak ilişkilerine dolu dizgin devam eden çift bu kez iddiaları doğruladı.

2. Sayfa'nın haberine göre; çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından dün akşam ayrılık kararı aldı.

Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı.

Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün yüzü olduğu giyim markasının lansmanına katılmış, sakal bıraktığı görülen Bürsin, "Sakallar şu anki ruh halim. Sadece uzatmak istedim. Serenay (Sarıkaya) Amerika dönüşü ilk gördüğünde biraz şaşırdı ama sevdi" demişti.

Sarıkaya ise verdiği bir röporjada uzun süren ilişkilerinin temelinde anlayış, sevgi ve saygının yattığını söyleyerek, "Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Annesinin adı Ümran, babası Mustafa Sarıkaya'dır. Sarıkaya, 6 veya 7 yaşında iken anne babasının boşanmıştır. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne devam etmiştir. Çocukken modellik yapmayı İsteyen Sarıkaya, 2007 yılında çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Avrupa Gençler Güzellik Yarışması"nda, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı ve bu yarışmada "Jüri Özel Ödülü"nü alıp ve ülkemize dördüncülükle döndü. 2010 yılında katıldığı "Türkiye Güzellik Kraliçesi" Yarışmasına ikinci olmuştur.

16 yaşındayken 2008 yılında "plajda" adlı filmde rol alan Sarıkaya, aynı yıl içinde Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynamıştır. Sonrasında "Adanalı" dizisinde rol alan Sarıkaya iyice tanınmıştır. Ardından 2010 yılında "Lale Devri" dizisinde Yeşim karakteriyle kendinden çokça söz ettirmiştir. 2013 yılında ise "THE O.C" dizisinden uyarlandırılan "Medcezir" dizisinde Mira karakterini canlandırdı.

Daha sonra Fi dizisinde Duru karakterine hayat verdi. Alice Müzikalinde rol aldı.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bursin 4 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiş Amerikada'da oyunculuk eğitimi almıştır.Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi.1,79 cm boyunda olan Kerem Bursin'i keşfeden isim Oscar'lı yapımcı Roger Corman.Amerika'da yaşayan Kerem Bursin, Boston Emerson Collage'den sonra üniversite eğitimini tamamladı. Ardından Los Angeles'a taşınarak oyunculuk kariyerine başladı.Carolyn Pickman ve Eric Morris'ten oyunculuk eğitimi alan Bursin, kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Gaye Sökmen Ajans'la anlaşarak Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı.Daha öncede her yaz tatilinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi.Kerem Bursin'in rol aldığı filmler; 2013 The Living Dead, 2010 Sharktopus, 2008 Killian, 2007 The Architect, 2006 Razor Man, 2010 Kiss of Death.2 Temmuz 2013 tarihinde başlayan "Güneşi Beklerken" adlı gençlik dizisinde Kerem Bursin, başrolleri Emre Kınay, Hande Doğandemir ile paylaştı.2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Kerem Bursin, Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.