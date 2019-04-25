Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya Kerem Bursin kimdir, neden ayrıldı?

4 yıllık aşlarını sonlandıran Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrılıkları günün en çok konuşulan konusu olacak gibi. Magazin dünyasına sarsan bu haber sonrası ikilinin binlerce hayranı bu sorulara yanıt arıyor. 4 yıllık ilişkileri boyunca birçok kez ayrılık haberleriyle konuşulan ünlü çift, Kanal D’de ekranlara gelen 2. Sayfa'nın haberine göre, çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından dün akşam ayrılık kararı aldı. Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı. Bu kara magazin dünyasını sarsarken, ünlü çiftin hayranları da, Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin neden ayrıldı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki ünlü çift neden ayrıldı? Serenay Sarıkaya kimdir? Kerem Bursin kimdir? İşte haberimizin detayları...

KEREM BURSİN VE SERENAY SARILAYA NEDEN AYRILDI?

2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yollarını ayırdı.

Daha önce bir çok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen ancak ilişkilerine dolu dizgin devam eden çift bu kez iddiaları doğruladı.

2. Sayfa'nın haberine göre; çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından dün akşam ayrılık kararı aldı.

Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı.

Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün yüzü olduğu giyim markasının lansmanına katılmış, sakal bıraktığı görülen Bürsin, "Sakallar şu anki ruh halim. Sadece uzatmak istedim. Serenay (Sarıkaya) Amerika dönüşü ilk gördüğünde biraz şaşırdı ama sevdi" demişti.

Sarıkaya ise verdiği bir röporjada uzun süren ilişkilerinin temelinde anlayış, sevgi ve saygının yattığını söyleyerek, "Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.