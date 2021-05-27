Serengil ve Semercioğlu Hadise'ye tazminat ödemeye mahkum edildi

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:46 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:46

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davalı Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in avukatları, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve Hadise'nin haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek, mahkemeden davanın reddini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalılar Serengil ve Semercioğlu'nun Hadise'ye toplam 8 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün, 2018 yılında Bodrum'da işletmiş olduğu mekana 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra geldiği iddia edilmişti. Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Hadise, programda aleyhine yapılan yorumlar ile ilgili savcılığa başvurmuştu. Hadise mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.