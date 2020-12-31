31 Aralık 2020 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:10

Serhat Kılıç kimdir? sorusunun yanıtı, oyuncunun O Ses Türkiye'nin 2021 Yılbaşı Özel programında konuk olmasıyla birlikte merak edildi. Serhat Kılıç; Söz, Çember, Hatırla Sevgili, Ezel, Benim Annem Bir Melek dizilerinin kadrosunda yer alan Serhat Kılıç, 80’ler dizisindeki performansıyla çok sevildi. Peki Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve rol aldığı film/diziler...

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Serhat Kılıç. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, nereli?

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. Kariyeri boyunca Anadolu’nun farklı yerlerinde turneye çıkan oyuncunun, ilk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur.

1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

İntiharın Genel Provası’nda dört farklı karakteri canlandıran Serhat Kılıç, 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurdu. Söz, Çember, Hatırla Sevgili, Ezel, Benim Annem Bir Melek dizilerinin kadrosunda yer alan Serhat Kılıç, 80’ler dizisindeki performansıyla çok sevildi.

Rol aldığı dizi filmler

2021- Şeref Bey

• 2020 Öğretmen (Taner Aslan)

• 2017-2019 - Söz (Çolak)

• 2017 - Çember (Adem Komiser)

• 2012-2016 - Seksenler (Ergun Plak)

• 2010-2011 - Ezel (Selim Uğurlu)

• 2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)

• 2008-2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)

• 2006 - Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)

• 2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)