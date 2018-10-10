Sermiyan Midyat Sinan Akçıl kimdir nereli kaç yaşında Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl neden kavga etti

Sermiyan Midyat Sinan Akçıl kimdir nereli Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl neden kavga etti? Magazin gündeminin konuştuğu Sermiyan Midyat Sinan Akçıl son dakika kavgası detayları merak ediliyor. Peki Sermiyan Midyat kim kaç yaşında aslen nereli? Sinan Akçıl kaç yaşında nereli? Sermiyan Midyat Sinan Akçıl biyografilerini haberimizde topladık. Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat, Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için dün akşam bir mekandaydı. Mekana magazin muhabirlerinin alınmasının ardından ikili tartışma yaşamaya başladı. Tartışmanın nedeni, magazin muhabirlerini istemeyen Midyat'a, Sinan Akçıl'ın tepki göstermesiydi. Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Olumsuz yanıt alan ve ahlaksızca gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti. Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğan Kürt Kökenli Türk, oyuncu yönetmen ve senaristtir. Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga'lı olan Akçıl, müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur.

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat bu akşam bir mekanın açılış gecesinde kavga etti.

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat, Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için dün akşam bir mekandaydı. Mekana magazin muhabirlerinin alınmasının ardından ikili tartışma yaşamaya başladı. Tartışmanın nedeni, magazin muhabirlerini istemeyen Midyat'a, Sinan Akçıl'ın tepki göstermesiydi. Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Olumsuz yanıt alan ve ahlaksızca gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti.

"Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" diyen ve açılış gecesi olduğu ve gazetecilerin davetli olarak geldiğinin altını çizen Akçıl, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Mekana sarhoş bir şekilde gelen ve gazetecileri istemediğini belirten Midyat, iyice sinirlenerek başarılı popçuya hakaret etti. Masada bayanların olmasından dolayı terbiyesizlik yapmaması gerektiğini belirten Akçıl'ın üzerine yürüyen Midyat, hızını alamayarak saldırmaya çalıştı.

Bunun yanı sıra iddialara göre Kristanna Loken'e kaba bir üslupla konuşan Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl sert bir şekilde karşı çıktı ve "Sen bir bayanla nasıl konuşacağını bilmiyorsun" dedi. İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl'ın üzerine atınca işler kontrolden çıktı. Akçıl da elindeki çatalı Midyat’a doğru fırlattı. İkili arasında yaşanan gerginlik, mekanın güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yaşanan olayın ardındın ikili mekandan uzaklaştırıldı.

Hollywood yıldızı Kristanna Loken gazetecileri savunan Popçu Sinan Akçıl'a sosyal medya hesabından teşekkür etti. Loken "Gercek bir centilmensin,teşekkür ederim Tanrı seni korusun, bu gece icin eşim ve ben sana minnet borçluyuz" dedi.

Sermiyan Midyat yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Akçıl’ın kendisine çatal fırlattığını söyleyen Sermiyan Midyat şu göndermede bulundu: "Bu geceye dair... Nur içinde yat Ahmet Kaya. Çatalları savuşturmaya devam ediyoruz ve edeceğiz sonuna kadar!!!"

"BUNLARI KİM İÇERİ ALDI, ÇABUK DIŞARI ÇIKARIN"

Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" dedi.

Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti.

ELİNDEKİ SİGARAYI ÜZERİNE ATTI

İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırdı.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ikili mekandan uzaklaştırıldı.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğan Kürt Kökenli Türk, oyuncu yönetmen ve senaristtir.

1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga'lı olan Akçıl, müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesi, Gaye Çağlayan, pyanist İdil Akçıl ablasıdır. Aile 1982 yılında Hollanda’nın Leeuwarden şehrinden İstanbul’a taşınmış, Akçıl'ın anne ve babası daha sonra boşanmıştır.

Sinan Akçıl, müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'ne girerek başladı ve eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı. Popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde çalışmalar yaptı.

Sinan Akçıl, şimdiye kadar başta İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Hadise, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılar ile çalışmıştır.