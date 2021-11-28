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  • Sesiyle O Ses Almanya'yı sallayan Zeynep Avcı'dan yeni performans
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Sesiyle O Ses Almanya'yı sallayan Zeynep Avcı'dan yeni performans

O Ses Almanya'nın ilk turunda seslendiği Yalan şarkısıyla gündeme gelen Türk kızı Zeynep Avcı, yarışmanın yeni bölümünde Zerrin Özer'in Kıyamam şarkısını seslendirdi. İşte Sesiyle O Ses Almanya'yı sallayan Zeynep Avcı'nın 'Kıyamam' performansı

28 Kasım 2021 Pazar 11:23 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:23
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Almanya'daki O Ses yarışmasında Yalan şarkısıyla izlenme rekorları kıran Türk yarışmacı Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumuyla O Ses Almanya'ya damgasını vurmaya devam ediyor. İlk turda Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını seslendiren Zeynep Avcı, performansıyla jüri üyelerini etkilemişti. Zeynep Avcı, bu kez de Zerrin Özer'in Kıyamam şarkısını söyledi.

Türk kökenli Zeynep Avcı, Voice of Germany yarışmasında 'Kıyamam' şarkısını Türkçe seslendirdi. Sesiyle dinleyenlerin tüylerini diken diken eden yarışmacı, yine herkesi kendine hayran bıraktı. Performansıyla gündeme bomba gibi oturan Avcı'yı, salon ayakta alkışladı.

YİNE TAM NOT ALDI

Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez de Zerrin Özer'in Kıyamam adlı şarkısını yorumladı. Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı. İşte o performans...

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Ailesi ile 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü.

Avcı, senelerdir Berlin'de sahne alan bir Türk müzisyen. 20 yıldır Berlin'de şarkı söyleyen Zeynep Avcı, "Beatztanbul" adlı orkestra ile biliniyor. Müzik eğitimine çocuk yaşlarında başlayan Avcı, büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı buldu.

Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.

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