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Sevcan Orhan kaç yaşında, kimdir? Sevcan Orhan eşi kimdir, kaç yaşında?

Kanal D'nin magazin programı olan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa’nın bugünkü konuğu ünlü türkücü Sevcan Orhan idi. Programın takipçileri Sevcan Orhan’ı izledikten sonra Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşındadır? Nerelidir? Sorularına arama motorlarında yanıt aramaya başladı. Sevcan Orhan, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Aile kökeni Erzincan ili çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyüne dayanmaktadır. 1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı. İşte merak ettiğiniz tüm soruların detayları haberimizde...

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Sevcan Orhan kaç yaşında, kimdir? Sevcan Orhan eşi kimdir, kaç yaşında? Kanal D’nin gündüz kuşağında sevilen programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa’nın bugünkü konuğu ünlü türkücü Sevcan Orhan dikkatleri üzerine çekti. 'Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli?' gibi soruların cevapları magazin severler tarafından aranmaya başlandı. Sevcan Orhan, Türk halk müziğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri.  Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyündendir. Annesi ve babası da İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Şadan'dır. 12 yaşında iken babasından bağlama çalmayı öğrendi. Sonra da özel bir müzik okulunda bağlama, solfej, nota eğitimi ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu sırada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı. İşte haberimizin detayları...

SEVCAN ORHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyündendir. Annesi ve babası da İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Şadan'dır. 12 yaşında iken babasından bağlama çalmayı öğrendi. Sonra da özel bir müzik okulunda bağlama, solfej, nota eğitimi ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu sırada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.

Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği "Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması"nda 3. oldu.1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde okumaya başladı. 2003 yılında "Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif'in Yeri ve Önemi" adlı bitirme ödevini hazırlayarak "Ses Eğitimi Bölümü"nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

Üniversitede müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan "Nenni Bebek" isimli albümünü 2000 yılında yaptı.2001 yılında yedi yıldır eğitim aldığı "Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.2006 yılında Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan "Tatlı Dile Güler Yüze" adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

Cem Radyo'da "SAZINDA USTALAR" adlı müzik programını hazırlayıp sundu. Yine Cem Radyo'da 2010 yılında "Sevcan Orhan Mikrofonda" adlı programı hazırlayıp sundu.

2012 yılında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sundu.

Sevcan Orhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarında üslup ve repertuar dersleri verdi.

Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlendi.

SEVCAN ORHAN’IN ALBÜMLERİ

1999 - Yağmur Gözyaşım

2000 - Nenni Bebek

2003 - Bir Türküydü Yaşamak

2008 - Adı Aşk

2011 - Zemheriden Ötesi Bahar

2014 - Düşten Gerçeğe

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