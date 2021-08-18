18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:34 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:34

Sevcan Orhan, Gökhan Dağıstanlı ile olan ilişkisini sosyal medyadan ilan etti. Türk halk müziği sanatçısı olan Sevcan Orhan, geçtiğimiz yıl sanat hayatının 20'inci yılını kutlamıştı. Peki Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sevcan Orhan'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan (d. 16 Ağustos 1982, İstanbul), Türk halk müziği sanatçısıdır.

SEVCAN ORHAN ASLEN NERELİ?

Aslen Erzincanlı olan Orhan'ın aile kökeni Erzincan ili çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyüne dayanmaktadır

Sevcan Orhan, Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı.

1999 yılında "İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservataurı" nın açmış olduğu yetenek sınavlarına girdi ve "Ses Eğitimi Bölümü"nü kazandı.

2000 Yılında üniversitedeki müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan "Nenni Bebek" isimli albümünü yaptı. Aynı yıl yaklaşık yedi yıl eğitim aldığı "Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.

2003 yılında "Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif'in Yeri ve Önemi" adlı bitirme ödevini hazırlayarak "Ses Eğitimi Bölümü"nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

2003 yılında "Bir Türküydü Yaşamak" isimli ikinci solo albümünü müzikseverlere sundu.

2006 yılında TRT aracılığıyla programcılığa merhaba diyen Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan "Tatlı Dile Güler Yüze"adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

Ayrıca Cem Radyo'da "SAZINDA USTALAR" adlı müzik programını hazırlayıp sundu.

2008 yılında türkü ve bestelerden oluşan"ADI AŞK" isimli albümünü müzik severlerle buluşturdu.

2010 yılında "Cem Radyo"da "Sevcan Orhan Mikrofonda" adlı programı hazırlayıp sundu.

Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.

2011 yılında 4. Albümü olan "Zemheriden Ötesi Bahar" isimli çalışmasını Özdemir Plak etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

2012 yılında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sundu.

ÖZEL YAŞAMI

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Orhan'ın bu evliliği kısa sürdü.

Akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkan ünlü türkücü Sevcan Orhan, 2 yıl önce kritik bir ameliyat olmuştu.

Geçtiğimiz yıl sanat hayatının 20'inci yılını kutlayan şarkıcı duygularını şu şekilde dile getirmişti:

"20 yıla bir çok mutluluk ve hüzün sığdırdım. Çok mutlu olduğum da oldu, kimseye göstermeden gözyaşı döktüğüm de. Bir gün belki anılarımı kaleme alırsam bunları sizlerle paylaşırım ama şimdilik bütün hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım. Dünyaya umutla ve sevgiyle bakıyorum."