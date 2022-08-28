Sevcan Yaşar, evlilik teklifi almasıyla magazin gündeminde yer aldı. Müzisyen İrsel Çivit ile hayatını birleştirmeye karar veren oyuncu, en son Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Neyran karakterini canlandırdı. Peki Sevcan Yaşar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sevcan Yaşar hangi dizilerde oynadı? İşte hayatı ve kariyeri...

SEVCAN YAŞAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de doğdu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Sevcan Yaşar, 21 yaşındayken Çin'in güneyindeki Şencen Şehrinde 2011 yılında düzenlenen 23. Miss Model of World yarışmasında birinci oldu.

Yaşar, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan İstanbul'a yerleşti ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Böylece oyunculuk kariyeri de başlamış oldu.

Sevcan Yaşar, ilk defa 2012 yapımı Böyle Bitmesin dizisiyle oyunculuğa başladı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Sevcan Yaşar, 2015'ten itibaren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Esra Gürbüz^' karakterine hayat verdi.

2018-2019'da Erkenci Kuş dizisinde Aylin Yüksel, 2020'de rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Sevda, Savaşçı'da Teğmen Selcen karakterini canlandırdı.

2022'de Evlilik Hakkında Her Şey, Büyük Vurgun, Hurdalık film ve dizilerinde oynadı.

SEVCAN YAŞAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Konteynır Brothers: Hurdalık (Sevcan, TV Dizisi 2022)

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun (Nehir Lalik, Sinema Filmi 2022)

Evlilik Hakkında Her Şey (Neyran, TV Dizisi 2021-2022)

Savaşçı (Teğmen Selcen, TV Dizisi 2021)

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun (Nehir Lalik, Sinema Filmi 2020)

Sen Çal Kapımı (Sevda, TV Dizisi 2020)

Dalavere (Sinema Filmi 2019)

İki İyi Çocuk (Defne, Sinema Filmi 2018)

Erkenci Kuş (Aylin, TV Dizisi 2018-2019)

Bahtiyar Ölmez (Nisan, TV Dizisi 2017)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Esra Gürbüz, TV Dizisi 2015-2020)

Aramızda Kalsın (Nehir, TV Dizisi 2013)

Kayıp Şehir (TV Dizisi 2012)

Böyle Bitmesin (TV Dizisi 2012- 2013)