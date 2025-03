Seyahat programı ''Where to Next'' 29 Mart'ta başlıyor!

TRT World ekranında yeni bir seyahat programı başlıyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel dokusunu ekranlara taşıyacak "Where to Next" programıyla; izleyiciler farklı şehirlerin sokaklarına ve sofralarına konuk edilecek.

İrlandalı gezgin Johnny Ward'ın sunumuyla hazırlanan program, 29 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da ilk bölümüyle TRT World ekranında olacak.

Dünyanın 197 ülkesini gezmiş olan Johnny Ward, "Where to Next" ile; İstanbul'un arka sokaklarından Anadolu'nun yerel pazarlarına, küçük esnaf lokantalarından geleneksel mutfaklara kadar birçok farklı hikâyeyi izleyicilere ulaştıracak.

Program; Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve yöresel lezzetlerini, yerinde gözlemler ve samimi sohbetlerle ekranlara taşımayı amaçlıyor.