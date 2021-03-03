'Şeytan' şarkısı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı

star.com.tr 03 Mart 2021 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 13:16

GKRY'yi Eurovision Şarkı yarışmasında temsil edecek şarkı, kiliseyi ayağa kaldırdı.

Yunan şarkıcı Elena Tsagrinou tarafından seslendirilen şarkı, 'şeytani' olduğu gerekçesiyle birçok kesimin tepkisine neden oldu.

Şarkı geçen hafta sunulduktan sonra, yayın kuruluşu CyBC tehditler almaya başladı. Ancak CyBC, şarkının iyi ve kötünün mücadelesiyle ilgili olduğu ve din ile hiçbir ilgisi olmadığı için yanlış anlaşıldığını söyleyerek şarkıyı değiştirme niyetinde olmadığını açıkladı.

CyBC'nin kararı ve şarkıya tepki gösteren Güney Kıbrıs Kilisesi Konsili, yayın kuruluşunun yönetim kurulunu atayan ve kuruluştan sorumlu olan hükümeti, şarkının yarışmaya katılmasını engellemeye çağırdı. Konsil, şarkının gelenekler, inançlar ve tarihleriyle uyuşmadığını açıkladı.

'ŞEYTANA İBADETİ TEŞVİK EDİYOR'

Konsil açıklamasında ayrıca, 'Yayın kuruluşu yönetimi, Güney Kıbrıs halkının haklarını, taleplerini ve ahlaki değerlerini geliştirmeye katkıda bulunmak yerine, küresel bir alay konusu olacak ve şeytana teslim olduğumuzu ve şeytani ibadeti teşvik ettiğimizi ilan edecek bir davranışta bulunuyor. " ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Eurovision şarkı yarışması, 18-22 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde 41 ülkeden sanatçıları bir araya getirecek

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