İSTANBUL 11°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mart 2021 Çarşamba / 19 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3711
  • EURO
    8,9181
  • ALTIN
    408.803
  • BIST100
    1549.27
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • 'Şeytan' şarkısı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı
Magazin

'Şeytan' şarkısı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Kilisesi Konsili, yönetime CyBC tarafından seçilen ve GKRY'yi Eurovision'da temsil edecek 'El Diablo (Şeytan)' adlı şarkıyı engelleme çağrısında bulundu.

star.com.tr03 Mart 2021 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 13:16
ABONE OL

GKRY'yi Eurovision Şarkı yarışmasında temsil edecek şarkı, kiliseyi ayağa kaldırdı.

Yunan şarkıcı Elena Tsagrinou tarafından seslendirilen şarkı, 'şeytani' olduğu gerekçesiyle birçok kesimin tepkisine neden oldu.

Şarkı geçen hafta sunulduktan sonra, yayın kuruluşu CyBC tehditler almaya başladı. Ancak CyBC, şarkının iyi ve kötünün mücadelesiyle ilgili olduğu ve din ile hiçbir ilgisi olmadığı için yanlış anlaşıldığını söyleyerek şarkıyı değiştirme niyetinde olmadığını açıkladı.

CyBC'nin kararı ve şarkıya tepki gösteren Güney Kıbrıs Kilisesi Konsili, yayın kuruluşunun yönetim kurulunu atayan ve kuruluştan sorumlu olan hükümeti, şarkının yarışmaya katılmasını engellemeye çağırdı. Konsil, şarkının gelenekler, inançlar ve tarihleriyle uyuşmadığını açıkladı.

'ŞEYTANA İBADETİ TEŞVİK EDİYOR'

Konsil açıklamasında ayrıca, 'Yayın kuruluşu yönetimi, Güney Kıbrıs halkının haklarını, taleplerini ve ahlaki değerlerini geliştirmeye katkıda bulunmak yerine, küresel bir alay konusu olacak ve şeytana teslim olduğumuzu ve şeytani ibadeti teşvik ettiğimizi ilan edecek bir davranışta bulunuyor. " ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Eurovision şarkı yarışması, 18-22 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde 41 ülkeden sanatçıları bir araya getirecek

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.