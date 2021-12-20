Sezai Aydın kimdir? Oyuncu Sezai Aydın neden öldü?

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:28

Sezai Aydın vefat etti. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Aydın, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmiştir. Ayrıca Yahşi Cazibe dizisindeki Patron Hulusi karakteriyle de hafızalara kazınmıştır. Peki Sezai Aydın kimdir, neden öldü? İşte tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın ölümü ve hayatı hakkında merak edilenler...

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 1952, yılında Ankara'da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmiştir.

Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev yapmıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş olan ve kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürütmüştür. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi13 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'nde, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermiştir..

OYUNCU SEZAİ AYDIN NEDEN ÖLDÜ?

Tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

SEZAİ AYDIN'IN OYNADIĞI SINEMA FILMLERI

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

SEZAİ AYDIN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FILMLER

Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018

Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Çocukluk Günleri - 2009

Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009

Gece Gündüz - 2008

Sessiz Gemiler - 2007

Gizli Patron - 2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Beni Bekledinse - 2004

Serseri - 2003

Kınalı Kar - 2002

İç Güveyi Billy - 1999

Örümcek (dizi) - 1998

Kanal Yumuşak G - 1998

Yeni Bir Yıldız - 1997

Umut - 1997

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Kaynanalar - 1974

Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca

Seslendirmeleri

Peter Pan Kaptan Hook

Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)

Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri

Obelix (Hopdediks)

Sylvester Stallone

Ayı Yogi (çizgi film)

Robert de Niro

Al Pacino

Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)

İnanılmaz Aile Edna

Shrek sonsuza dek mutlu

Testere 4,5,6,7 John Kramer

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Seni Seviyorum (oyun) : William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Dosya (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık