Sıla Ahmet Kural son durum olayı nedir Sıla Ahmet Kural son dakika haberi kimdir kaç yaşındadır

Sıla Ahmet Kural son durum olayı nedir? Sıla Ahmet Kural son dakika gelişmesi merak ediliyor. Sıla Ahmet Kural kimdir kaç yaşındadır? Şarkıcı Sıla kim aslen nereli? Oyuncu Ahmet Kural kim nereli? Magazinin gündeminin sık konuşulan iki ismi olan Sıla Ahmet Kural son durum açıklaması gündemde trend oldu. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ve ‘Basit yaralama’ suçlarından iddianame düzenledi. Sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Sıla Gençoğlu, 2007 yılında çıkardığı ilk albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu tarihten sonra 2009 yılında ikinci albümüne imza atan Sıla, ardından her iki yılda bir yeni bir albüme imza attı. Peki, müzik dünyasına Kenan Doğulu'nun vokalisti olarak başlayan Sıla Gençoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? Ahmet Kural, isminin adli bir vaka ile anılması dolayısıyla kamuoyunun gündeminde yer aldı. Çalgı Çengi İkimiz, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler gibi filmlerin baş rolünde yer alan Ahmet Kural, son günlerde şarkıcı Sıla ile arasında yaşanan olaylar dolayısıyla internet üzerinden araştırılan isim oldu. Peki, Ahmet Kural kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan ismin kariyeri ve biyografisi son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Son dakika | Ahmet Kural - Sıla davasında flaş gelişme: Kural'ın 5 yıl hapsi istendi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ve ‘Basit yaralama’ suçlarından iddianame düzenledi.

Sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya Uzlaştırma bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti.

YARGILANACAK

Dosya yeniden İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderilmişti. Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralamasuçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

Sabah.com.tr

NE OLMUŞTU?

Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanıma, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim.

Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı.

'ELLERİMİ ÇEKİNCE SILA YERE DÜŞTÜ'

Ben çok kötü oldum. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim. Fakat evden gitmedi. Biz bu sırada halen mutfaktaydık. Ben kendi telefonumdan Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken Sıla Hanım, benim bileklerimden tuttu, yaklaşık 10-15 kere yalvarırım git, dedim. Bana şoförü arattırmadı, kendisi de aramadı. Bu sırada halen bileklerimden tutuğu için ben önce ellerimi çektim, bu sırada Sıla Hanım yere düştü.

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL'

Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı. Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükselttiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim. Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, isminin adli bir vaka ile anılması dolayısıyla kamuoyunun gündeminde yer aldı. Çalgı Çengi İkimiz, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler gibi filmlerin baş rolünde yer alan Ahmet Kural, son günlerde şarkıcı Sıla ile arasında yaşanan olaylar dolayısıyla internet üzerinden araştırılan isim oldu. Peki, Ahmet Kural kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan ismin kariyeri ve biyografisi

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Emniyet Müdürü bir babanın oğlu olması dolayısıyla, babasının görev yeri Kütahya'da dünyaya gelen Ahmet Kural, konservatuvar eğitimi alan ablasının da etkisiyle oyuncu olmaya karar kılmış ve Selçuk Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirmiştir.

Bu eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Ahmet Kural, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ise oyunculuk eğitimi almıştır.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le baş rolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin baş rolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin baş rollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

SILA KİMDİR?

Sıla Gençoğlu, 2007 yılında çıkardığı ilk albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu tarihten sonra 2009 yılında ikinci albümüne imza atan Sıla, ardından her iki yılda bir yeni bir albüme imza attı. Peki, müzik dünyasına Kenan Doğulu'nun vokalisti olarak başlayan Sıla Gençoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Önce İzmir'de ikamet eden ardından ise İstanbul'a taşınan Sıla, Bilgi Üniversitesi'nde aldığı caz eğitiminin ardından Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapmıştır.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti.

Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı.

Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.