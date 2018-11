Sıla Okan Can Yantır birlikte mi Okan Can Yantır kimdir kaç yaşında nereli Sıla Okan Can Yantır birlikte mi merak ediliyor. Magazin gündeminin sık konuşulan ismi şarkıcı Sıla Okan Can Yantır ile aşk mı yaşıyor? Okan Can Yantır kimdir kaç yaşında nerelidir? Sıla ve Ahmet Kural kavgası Okan Can Yantır yüzünden mi çıktı? Okan Can Yantır biyografisi haberimizde yer alıyor. Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır. Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür.

0 x Sıla Okan Can Yantır birlikte mi Okan Can Yantır kimdir kaç yaşında nereli? Sıla Okan Can Yantır arasında ne var? Şarkıcı Sıla gündemde yer almaya devam ediyor. Şarkıcı Sıla’nın Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasına Okan Can Yantır mı neden oldu? Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Okan Can Yantır hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. 1980 doğumlu 38 yaşındaki Okan Can Yantır, daha önce görev yaptığı erkek dergisi Esquire’ın ardından GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmıştır. Şu anda ise Arda Turan tarafından kurulan Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible'ın yöneticiliğini yapmaktadır. Takvim'in haberine göre; Ahmet Kural’ın kendini kaybederek Şarkıcı Sıla’yı darp etmesine, Sıla’nın olay gecesi Ahmet Kural'a ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır’la birlikte olduğunu itiraf etmesi neden oldu. SILA OKAN CAN YANTIR İLE BİRLİKTE Mİ? Sıla, şiddetin nedenini gizlerken oyuncunun çevresi olayın perde arkasında kıskançlık olduğunu öne sürdü. İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin Ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi popçuya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu. Sıla, sekiz ay birlikte olduğu sevgilisi Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra adının aşk dedikodularına karıştığı işadamı Okan Can Yantır’la Nisan ayında Cihangir’de objektiflere takıldı. Baş başa yemek yiyen ikili, dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenince mekandan ayrı çıkıp, aynı otomobile bindi. Sıla’nın sahibi olduğu araca önce Yantır, ardından da şarkıcı bindi. Şoförün kullandığı otomobil içinde birlikte görüntülenen çiftin morali, flaşlar patlayınca bozuldu. Elleriyle yüzlerini saklamaya çalışan sevgililer, Sıla’nın Kalamış’taki evine gitti. AHMET KURAL SILA'YI EVDEN KOVDU, GİTMEDİ... Sıla'nın 'Hayır' yanıtına inanmayan Kural, ısrar etti. Şarkıcı da dakikalar sonra Yantır'la aşk yaşadığını itiraf etti. Ayrı oldukları dönemde kimseyle birlikte olmadığını söyleyen oyuncu da Sıla'yı evden kovdu. "Gitmeyeceğim" diyen Sıla, iddiaya göre oyuncuya bardak fırlattı. Bir diğer iddiaya göre ise Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği bir kadın arkadaşıyla sık sık bir araya gelmesi üzerine çıldırdı.... OKAN CAN YANTIR KİMDİR? Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır. Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür. Okan Can Yantır'ın adını, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan ve Çukur dizisiyle adını duyuran Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisiyle sık sık duymaya başlamıştık. SILA KİMDİR? Gerçek adı Sıla Gençoğlu olan ünlü şarkıcı 17 Haziran 1980'de Denizli'de dünyaya geldi. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti. İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı. Lise iki ve üçte sınıflarda özel şan derslerine başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi üzerine çalıştı. 1998 yılında yüksek öğrenim amacıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir sene öğrenim gördü, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'ne geçiş yaptı. Bu dönemde, Afyon Caz Festivali'nde Neşet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeşilnil'den oluşan caz orkestrasında solistlik yaptı. Nükhet Ruacan'la ses eğitimi üzerine çalıştı. Bu dönemlerde, albümlerinde sanatçıya önemli katkılar yapan müzisyen Efe Bahadır'la da tanıştı. Kısa bir sürenin ardından Kenan Doğulu ile tanışarak onun yedi sene vokalistliğini yaptı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve "Sıla" dizisinin şarkısı olan ortak besteleri "Sıla-Töre" sayesinde tanıştı. Sıla dizisinin hemen ardından ‘Yaban Gülü’ dizisinin jenerik müziğini yapmıştır. Sıla, kendi adıyla aynı ismi taşıyan ilk solo albümünü, 2007 yılının sonlarında piyasaya sürdü. Ayrıca Sıla'nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Yolun Açık Olsun/Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi), Emel Müftüoğlu (Eğlenilecek Kızlar, Evlenilecek Kızlar/Ağla) gibi değerli sanatçıların albümlerinde yer almıştır. 2007'den beri çıkardığı albümler sırasıyla şöyle: 2007 – Sıla 2009 – İmza 2010 – Konuşmadığımız Şeyler Var 2012 – Joker 2012 – Vaveyla

