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Sinan Akçıl Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Sinan Akçıl, on binlerce hayranına eğlence dolu bir akşam yaşattı.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 10:49 - Güncelleme:
Sinan Akçıl Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı
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Sanatçı Sinan Akçıl, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Göreme Festival Alanı'nda verdiği konserle Nevşehirlilerle buluştu.

Akçıl konserinde, "Yüzyılın Aşkı", "Fark Atıyor", "Tabi Tabi" gibi sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirliler ile tek bir ağızdan söyledi. Ünlü sanatçı, pop müzikten arabeske, türkülerden rap müziğe uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Bu sene kaybettiğimiz sanatçı Ferdi Tayfur'u da sahnesinde anan Akçıl, usta sanatçının "Bana Sor" adlı eserini seslendirdi.

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  • nevşehir kültür yolu festivali
  • sinan akçıl

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