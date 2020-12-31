İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2020 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4631
  • EURO
    9,1755
  • ALTIN
    454.267
  • BIST100
    1475.76
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sinan Güleryüz kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz kaç yaşında ve nereli?
Magazin

Sinan Güleryüz kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz kaç yaşında ve nereli?

Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz, oyuncu Özge Özder'in eşidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz kaç yaşında ve nereli?

31 Aralık 2020 Perşembe 12:28 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:28
ABONE OL

O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 konukları arasında yer alan Sinan Güleryüz hakkında araştırmalar hız kazandı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır. Peki Sinan Güleryüz kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler.

SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

1986 yılında Ankara'da doğan Sinan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Sinan Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. 

İlk single'ını 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.

O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları arasında yer alan isimlerden biri de Sinan Güleryüz oldu. O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programı, konuklarıyla birlikte yine izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Sinan Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.