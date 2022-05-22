Sinan Özen; Sibel Can ve Hakan Altun'un eşsiz yorumları ve usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alan Sinan Özen'in yaşı ve memleketi gibi konular izleyici tarafından merak edildi. Peki Sinan Özen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler programı, 49. Bölümünde ünlü sanatçı Sinan Özen, duayen oyuncu Oya Başar, usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ı konuk etti. Şarkılar Bizi Söyler'in müzik ve eğlence dolu yeni bölümünde Sinan Özen, "Öpsene Beni" şarkısıyla izleyenleri coşturdu.

Ünlü sanatçı, "Vicdansızlar, Senin Ağzını Yerim, Kapına Kırmızı Bir Gül Bıraktım" gibi en sevilen şarkılarıyla izleyiciye unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaşattı.

SİNAN ÖZEN KİMDİR,KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sinan Özen, 1964'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu.

58 yaşında olan sanatçı, İlk ve orta okulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu yüzünden mesleğini bırakarak müzik dünyasına atılmaya karar verdi.

1981 yılında ses yarışmasına katıldı. Fakat yarışmayı kazanmasına rağmen, hiçbir teklif almadı. Müzisyen arkadaşının vesilesiyle tanıştığı konservatuvar hocası Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri, bestekâr İrfan Özbakır'dan ud ve nota solfej dersleri aldı. 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı.

SİNAN ÖZEN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ...

Sinan Özen, 1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 Tekli çalışmasını piyasaya sürdü.

1998: Tek Başına Akbaş Müzik

1997: Evlere Şenlik Okey Plakçılık

1996: Sigaramın Dumanı Sen Okey Plakçılık

1994: Kapına Gül Bıraktım Okey Plakçılık

1993: Ölürüm Yoluna Okey Plakçılık

1992: Öpsene Beni Okey Plakçılık

1991: Aşık Olmak İstiyorum Okey Plakçılık

1990: Kar Tanesi Okey Plakçılık

1989: Rüyalarım Olmasa Okey Plakçılık

2016: Bambaşka 22 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sinan Müzik

2014: Babamın Şarkıları ve İnce Saz Avrupa Müzik

2011: Usta Çınar Müzik

2010: Sinan Özen 2010 Çınar Müzik

2007: Ödün Vermem Sinan Müzik

2006: Aşkın S Hali Sinan Müzik

2004: Islak Islak Akbaş Müzik

2002: Serseri Gönlüm Akbaş Müzik

2000: Gitsem Uzaklara Akbaş Müzik