Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında?

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir? soruları, Müge Anlı'nın evlenmesi sonrası gündeme geldi. Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan televizyon programında evleneceğini duyurmuştu. Ünlü sunucu geçtiğimiz gün dünyaevine girdi. Peki Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında? Müge Anlı'nın kocası ne iş yapıyor?

Müge Anlı, kısa süre önce canlı yayında evleneceğini açıklamıştı. Magazin gündeminde çok ses getiren bu haber sonrası Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

Müge Anlı'nın yakın arkadaşları Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi isimler kına gecesi organizasyona davet edilmişti.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, Cumartesi günü evlendi. Anlı'nın yakın arkadaşlarından Zuhal Topal da düğüne katıldı. Zuhal Topal, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü'nde de görev almıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 1973 yılında dünyaya gelmiştir. Bu yıl doğum günü cumartesiye gelen Müge Anlı'nın doğum günü cuma günü ekranlarda kutlandı. Bu yıl 49 yaşında girdi.

Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın evliliğinden 2002 doğumlu Lidya Müge ismini verdiği bir kızı var.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.