Magazin

Sır ölümde 7 şüphe! Güllü dosyasını ''cinayet'' devraldı

Şarkıcı Güllü'nün yüksekten düşerek ölümünün ardından ortaya atılan iddialar ve ses kayıtlarındaki çelişkiler sonrası dosya Cinayet Büro'ya gönderildi.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 08:19
Sır ölümde 7 şüphe! Güllü dosyasını ''cinayet'' devraldı
ABONE OL

Yalova'da 26 Eylül gecesi 6. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölüm dosyası şüpheli bulgular neden nedeniyle cinayet büroya gönderildi.

Kayıtlara daha önce kaza olarak geçen sır ölümün cinayet masasına neden devredildiği 7 maddede şöyle sıralandı:

■ Ses kayıtları, olayla ilgili çelişkili bilgiler içeriyor.

■ Olay yeri ve ölüm şekliyle bulgular, şüpheli duruma işaret ediyor.

■ Kızının feryatları ve tepkileri, kazadan başka ihtimalleri gündeme getiriyor.

■ Yakınları olayın kaza da bilinçsiz bir düşme olmadığına inanıyor.

■ "Roman havası oynarken düştü" iddiası, fiziksel olarak mümkün görülmüyor.

■ Yatak ve komodin arasındaki dar alan, başkasının müdahalesi ihtimalini güçlendiriyor.

■ Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin cam kenarında hareketi imkânsız kılıyor.

