Sıradışı aşk hikayesi... Yağmur Tanrısevsin'in partneri yapay zeka oldu!

TRT tabii'nin merakla beklenen yeni dizisi "Benim Adım Aylamaz" için hazırlıklar hız kazandı. Başrolde Yağmur Tanrısevsin, kadın doğum doktoru "Aylamaz" karakterine hayat verecek. Sema Ali Erol, Türküler Özgül ve Mahir Erol'un kaleme aldığı yapım, ilginç konusuyla şimdiden dikkat çekiyor.

Dizide Tanrısevsin'in partneri, alışılmışın dışında, bir "yapay zeka" olacak. "Benim Adım Aylamaz" 10 bölüm olarak planlanırken, izleyicilere yapay zekâ ile "aşk yaşayan" bir kadının hikayesini aktaracak.

Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü ise Makedonya'nın Üsküp kentinde gerçekleştirilecek. Ağustos'un son haftasında sete çıkması planlanan proje, sezonun en farklı yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.