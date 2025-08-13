İSTANBUL 30°C / 23°C
Magazin

Sıradışı aşk hikayesi... Yağmur Tanrısevsin'in partneri yapay zeka oldu!

Yağmur Tanrısevsin, TRT tabii'nin yeni dizisi Benim Adım Aylamaz ile izleyicilerin karşısına bu kez sıra dışı bir rolle çıkıyor. Kadın doğum doktoru Aylamaz'ı canlandıracak olan oyuncunun dizideki partneri ise yapay zeka olacak. İstanbul ve Üsküp'te çekilecek 10 bölümlük yapım, yapay zekâ ile aşk temasını ekrana taşıyarak sezonun en dikkat çekici projelerinden biri olmayı hedefliyor.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 07:22
ABONE OL

TRT tabii'nin merakla beklenen yeni dizisi "Benim Adım Aylamaz" için hazırlıklar hız kazandı. Başrolde Yağmur Tanrısevsin, kadın doğum doktoru "Aylamaz" karakterine hayat verecek. Sema Ali Erol, Türküler Özgül ve Mahir Erol'un kaleme aldığı yapım, ilginç konusuyla şimdiden dikkat çekiyor.

Dizide Tanrısevsin'in partneri, alışılmışın dışında, bir "yapay zeka" olacak. "Benim Adım Aylamaz" 10 bölüm olarak planlanırken, izleyicilere yapay zekâ ile "aşk yaşayan" bir kadının hikayesini aktaracak.

Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü ise Makedonya'nın Üsküp kentinde gerçekleştirilecek. Ağustos'un son haftasında sete çıkması planlanan proje, sezonun en farklı yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.

