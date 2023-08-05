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Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan iyi haber! Doktoru duyurdu

Siroza yakalanan 48 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Özkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan iyi haber! Doktoru duyurdu
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Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan, bugün hastaneden taburcu oldu. Tedavisini üstlenen doktoru güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile verdi.

Prof. Dr. Onur Yaprak şu ifadeleri kullandı: Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum.

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