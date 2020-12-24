Sol Yanım dizisinin Yasemin'i, ünlü çiftin kızı çıktı!

24 Aralık 2020 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:56

Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol alan Ayşe Kırca, Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızıdır. New York Film Akademisi'nde eğitim alan Ayşe Kırca, Anne ve babası gibi oyunculuk mesleğini seçti. Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca, Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterine hayat veriyor. İşte Ayşe Kırca hakkında merak edilenler..

AYŞE KIRCA KİMDİR?

2 Mayıs 1994 (26 yıl yaşında), İstanbul doğumlu olan Ayşe Kırca, Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızıdır. Şimdilerde Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol alan Ayşe Kırca, New York Film Akademisi'nde okumuştur.

Amerika’da New York Film Academy’de 4 yıl oyunculuk eğitimi almış olan Ayşe Kırca senaristlerin ve yönetmenlerin yakından takip ettiği bu okulun avantajını kullanarak ilk oyunculuk deneyimini Hollywood filmi ile yaşadı.

'Carrie Pilby' filmi için birçok kişi arasında yaşanan elemeler sonucu seçilen Ayşe Kırca, 2016 yılında oyunculuğa başladı. Carrie Pilby filminde ana karakterin arkadaşı bir garsona hayata veren Ayşe Kırca performansı ile beğeni topladı.

Ayşe Kırca, Carrie Pilby filminde rol almadan önce 2015'de 'Immortality in Blue' projesinde kısa da olsa rol alma şansı elde etmiştir.

Yurt dışında aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'de kariyerine devam etmek isteyen Ayşe Kırca Müjdat Gezen’in 2019 yılında hem yazdığı hem de yönettiği Pera Müzikalinde yer almıştır. Annesi Oya Başar kızı Ayşe Kırca'yı oyunculuk konusunda destekliyor.

Ayşe Kırca şimdilerde başrollerinde Cansel Elçin, Defne Samyeli, Tolga Mendi, Özge Yağız gibi isimlerin rol aldığı Star TV'de ekrana getirilen Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterine hayat vermektedir.