''Son Sefer'' televizyonda ilk kez TRT1'de!

15 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Son Sefer" filmi, 15 Temmuz gecesi bir otobüs şoförünün emeklilik arifesinde Atatürk Havalimanı'na doğru çıktığı sıradan bir yolculuğun, vatanı ve ailesi uğruna verdiği unutulmaz bir direnişe dönüşmesini anlatıyor.

Yapımcılığını Uğur Uzunok'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Senaryosu ise Uğur Uzunok, Murat Koca, Emre Berber ve Berat Pehlivan imzası taşıyor.

Filmin konusu ise şöyle;

15 Temmuz gecesi, emekli olmaya hazırlanan Ercan, aralarında kızının sevdiği adamın da (Kerem) olduğu yolcularla birlikte son seferine çıkar. Geçmişte yaşadığı bir askeri kumpasın izlerini hâlâ taşıyan Ercan, darbe girişiminin başladığını öğrenince yıllar önce bastırmaya çalıştığı travmalarla yeniden yüzleşir. Bu sırada, kızının çalıştığı Atatürk Havalimanı'ndaki kontrol kulesi darbeci askerler tarafından basılır. Üstelik kuleyi basan darbecilerin başında Ercan'ın geçmişini karartan komutan Gürdal vardır. Bu gece, Kerem'in de kader gecesidir. Yedek kuleye ulaşmak, sivil uçakları yönlendirmek ve Cumhurbaşkanını güvenli şekilde indirmek yalnızca onun elindedir. Fakat Kerem'in kuleye ulaşması için tek yol, Ercan'ın kullandığı otobüstür. Kuleye yapılan darbeci baskını duyan Ercan, otobüsünün rotasını vatanın kalbine çevirir. Ancak yolculuk sadece dışarıdaki düşmanlarla değil, otobüsün içindeki gizli bir hainle de sınanacaktır.