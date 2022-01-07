7 Ocak 2022 Cuma 11:33 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 11:33

90'lı yıllarda Türkçe pop müziğe damga vuran şarkılarıyla bilinen Soner Arıca, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına katıldı. Şarkıcıyı görenler, "Soner Arıca kaç yaşında, evli mi?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. Mankenliği bırakarak meslek değiştiren şarkıcının yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Peki Soner Arıca kimdir? İşte detaylar...

SONER ARICA KAÇ YAŞINDA?

Pop müziğe yön veren, 90'lı yıllarda yaptığı şarkılar ile hala unutulmaz olan şarkıcı Soner Arıca bugün 2. Sayfa programının konuğu oldu. Yıllara meydan okuyan tarzı ile hep genç kalmayı başaran Soner Arıca'nın yaşı merak konusu oldu.

Soner Arıca 1966 doğumlu ve 56 yaşındadır. Kadir İnanır'ın yeğeni olduğu bilinen Soner Arıca hakkında merak edilenleri haberimizde derledik

SONER ARICA KİMDİR?

Soner Arıca 1966 yılında doğmuştur. Soner Arıca, aslen Fatsa, Orduludur.

7 çocuklu bir ailenin son üyesi olarak dünyaya gelen Soner Arıca, ilkokulu Fatsa'da, Sakarya ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Ortaöğrenimini Fatsa Ortaokulunda tamamladıktan sonra Şişli Kolejinde lise eğitimini yapmak üzere İstanbul'a geldi. Lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı.

Soner Arıca aynı zamanda, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın ve oyuncu Levent İnanır'ın kardeşi ve Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğenidir. 1986 yılında profesyonel mankenlik hayatına başladı. 5 yıl mankenlik yaptı. Mankenlik yaparken, bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak görev aldı. Müzik hayatına atıldığı 1992 yılında mankenlik mesleğini tamamen bıraktı.

Mankenlikle başladığı kariyerine pop şarkıcısı olarak devam eden Arıca, bunun yanısıra reklam filmlerinde ve dizilerde oynadı. Şimdiye kadar şarkılarına çektiği 45 kliple, bu alanda bir rekora imza atmıştır.

İlk albümü "Bir Umut", 1992 yılında çıktı. 2002 yılında Bursa'da özel bir tiyatroda Love Story'nin başrolünde oynadı ve bu ilk tiyatro deneyiminde çok başarılı oldu.

2003 yılında "Aşkla Dolu Best of Soner Arıca" adlı albümünü çıkartan sanatçı, bir de Burçlar takvimi hazırladı. 2004 yılında "Hatıram Olsun" albümü çıkardı ve Fransızca öğrenmek için birkaç ay boyunca Fransa'da yaşadı.

2005 yılında "Benim Adım Aşk" adlı albümünü piyasaya çıkardı ve aynı yıl, uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Belki'de Hiç Unutmadım" adlı romanını yayımladı.

Soner Arıca, 2006 yılında çıkardığı "Bu Yaz Biz" adlı remix albümü de dahil olmak üzere, şimdiye kadar şarkılarına çektiği 45 kliple de bu alanda bir rekora sahip. Sanatçı 2007 yılında çıkardığı Seni Seviyorum adlı single parçası ile müzik kariyerine devam etti.

2008 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Çılgın Yenge, 2009 yılında yine Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Üvey Karım ve 2011 yılında Adım Tiyatro'da Kanlı Nigar oyunlarıyla tekrar tiyatro sahnesine çıktı. 2012 yılında Adım Tiyatro'da Padişah-ı Osman'da bir sezon başrolde oynadı.

SONER ARICA EVLİ Mİ?

Soner Arıca'nın medeni hali ve özel hayatı ile ilgili internet ortamında herhangi bir bilgi bulunmuyor.