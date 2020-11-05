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Sosyal medya Mucize Doktor'un yıldızı Hazal Türesan'ı konuşuyor

İlgiyle izlenen Mucize Doktor dizinde 'Beliz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazal Türesan bir dergiye verdiği röportajla sosyal medyada çok konuşuldu. Röportaj sırasında birbirinden çarpıcı pozlar veren başarılı oyuncu, 'Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum.' sözleriyle dikkat çekti.

05 Kasım 2020 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:52
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Son olarak Mucize Doktor dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hazal Türesan, MAG dergisine röportaj verdi, kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İkinci sezonuyla FOX TV ekranında perşembe akşamları seyircisi ile buluşmaya devam eden Mucize Doktor'da sergilediği başarılı performans ile göz dolduran Hazal Türesan, dizi sayesinde geniş kitleler tarafından tanınma imkanına da sahip oldu. Hayran kitlesini hızla artıran oyuncu, sosyal medyada da çok konuşulan oyuncular arasına girdi. Mucize Doktor’un Beliz’i Hazal Türesan’ın pozları sosyal medyayı salladı.

Mucize Doktor’da güçlü bir ekip ile birlikte aynı sette yer alan Hazal Türesan, yeteneklerini de dizideki her sahnesinde sergiliyor. Güzelliği ile de göz dolduran oyuncu, MAG dergisine verdiği pozlarla da hayranlarının beğenisini kazandı.

Dergide yer alan açıklamasında kendisini çok eleştiren birisi olduğunu ifade eden oyuncu, “Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum” diye konuştu.

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