İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2685
  • EURO
    18,2598
  • ALTIN
    976.615
  • BIST100
    3363.12
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sosyal medyadaki yalana ortak olmuşlardı... Şahan Gökbakar geri adım attı
Magazin

Sosyal medyadaki yalana ortak olmuşlardı... Şahan Gökbakar geri adım attı

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medyada dolaşan Peribacalarının yıkıldığı iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını öğrenince geri adım attı. Gökbakar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini iletti.

16 Eylül 2022 Cuma 07:51 - Güncelleme:
ABONE OL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, "Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor" iddiası asılsız çıktı. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesi arasına yapılan yol çalışmasında peribacalarının iş makinesi ile yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Fakat sanatçı Tarkan ve Şahan Gökbakar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla CHP'li Öztunç'un yalanına ortak olmuşlardı.

Şahan Gökbakar, sosyal medyada dolaşan ve Peribacalarının yıkıldığı iddia edilen görüntülerin asılsız çıkması üzerine, yalan paylaşımını 24 saat sonra düzeltti.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konunun sosyal medyaya yansıdığı gibi olmadığını ve Kültür Bakanlığı'nın kontrolünde olduğunu öğrendim. Bilginize sunuyorum. Çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

TARKAN YALANINI HENÜZ SİLMEDİ

Şarkıcı Tarkan, Peribacaları ile ilgili sosyal medyada dolaşan yalan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ispatlanmış olmasına rağmen, paylaşımını hala silmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.