Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali hakkında araştırmalar hız kazandı. Sunduğu Magazin programında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Bircan Bali'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekiyor. Peki Bircan Bali kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BİRCAN BALİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bircan Bali, 1988 yılında dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 2013 yılında Şenol İpek'le evlenmiştir. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır.

Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.